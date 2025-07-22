शिवालयों में गूंजे भोलेनाथ के जयकारे, कांवड़ियों ने किया महादेव का जलाभिषेक

इस दौरान बजाज रोड स्थित शिव मंदिर, दरिद्र भंजन महादेव, मंगलेश्वर महादेव, नीलकंठ, गोपेश्वर महादेव सहित विभिन्न मंदिरों में विशेष श्रृंगार सहित भगवान शिव की पूजा- अर्चना की गई।