शिवालयों में गूंजे भोलेनाथ के जयकारे, कांवड़ियों ने किया महादेव का जलाभिषेक

सावन के दूसरे सोमवार को कामिका एकादशी भी साथ होने पर जिले में हर व हरि दोनों की उपासना साथ हुई।
शिवालयों के साथ इस दौरान गोपीनाथजी के मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही
जगह- जगह जल, दूध व फलों के रस से भगवान शिव के अभिषेक के साथ भजन- कीर्तन के आयोजन हुए
गंगोत्री, हरिद्वार व लोहार्गल जैसे तीर्थ स्थलों से लाए जल से कांवड़ियों ने भी विभिन्न मंदिरों में भोलेनाथ का अभिषेक किया।
इस दौरान बजाज रोड स्थित शिव मंदिर, दरिद्र भंजन महादेव, मंगलेश्वर महादेव, नीलकंठ, गोपेश्वर महादेव सहित विभिन्न मंदिरों में विशेष श्रृंगार सहित भगवान शिव की पूजा- अर्चना की गई।
बड़ी खबरेंView All
समाचार