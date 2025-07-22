1 फ़रवरी 2026,

रविवार

शिवालयों में गूंजे भोलेनाथ के जयकारे, कांवड़ियों ने किया महादेव का जलाभिषेक

सीकर. सावन के दूसरे सोमवार को कामिका एकादशी भी साथ होने पर जिले में हर व हरि दोनों की उपासना साथ हुई। शिवालयों के साथ इस दौरान गोपीनाथजी के मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। जगह- जगह जल, दूध व फलों के रस से भगवान शिव के अभिषेक के साथ भजन- कीर्तन के आयोजन [&hellip;]

image

Pankaj Parmuwal

Jul 22, 2025

sikar photo

सावन के दूसरे सोमवार को कामिका एकादशी भी साथ होने पर जिले में हर व हरि दोनों की उपासना साथ हुई।

शिवालयों के साथ इस दौरान गोपीनाथजी के मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही

sikar photo

जगह- जगह जल, दूध व फलों के रस से भगवान शिव के अभिषेक के साथ भजन- कीर्तन के आयोजन हुए

sikar photo

गंगोत्री, हरिद्वार व लोहार्गल जैसे तीर्थ स्थलों से लाए जल से कांवड़ियों ने भी विभिन्न मंदिरों में भोलेनाथ का अभिषेक किया।

sikar photo

इस दौरान बजाज रोड स्थित शिव मंदिर, दरिद्र भंजन महादेव, मंगलेश्वर महादेव, नीलकंठ, गोपेश्वर महादेव सहित विभिन्न मंदिरों में विशेष श्रृंगार सहित भगवान शिव की पूजा- अर्चना की गई।

Published on:

22 Jul 2025 11:18 am

Hindi News / News Bulletin / Photos / शिवालयों में गूंजे भोलेनाथ के जयकारे, कांवड़ियों ने किया महादेव का जलाभिषेक

