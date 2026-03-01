कुलिशजी की याद में महकी बेटियों की बगिया

मनसुख रणवा मनु स्मृति संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर विद्यालय प्राचार्य लक्ष्मीनारायण, पीईईओ चिरंजीलाल, विक्रम महला, मनु संस्थान की अध्यक्ष दुर्गादेवी रणवा, अभिलाषा रणवा आदि ने अतिथि के तौर पर शिरकत की