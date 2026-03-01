11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

कुलिशजी की याद में महकी बेटियों की बगिया

सीकर. राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूरचंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर शिक्षानगरी में बेटियों के लिए खास बगिया की सौगात मिली है। शहीद नेमीचंद राबाउमावि खूड़ी बड़ी में कुलिश वाटिका’ का उद्घाटन हुआ। खास बात यह है कि इस बगिया का उद्घाटन भी बेटियों ने किया है। अब इस बगिया की देखरेख [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Pankaj Parmuwal

Mar 11, 2026

sikar photo

मनसुख रणवा मनु स्मृति संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर विद्यालय प्राचार्य लक्ष्मीनारायण, पीईईओ चिरंजीलाल, विक्रम महला, मनु संस्थान की अध्यक्ष दुर्गादेवी रणवा, अभिलाषा रणवा आदि ने अतिथि के तौर पर शिरकत की

sikar photo

शहीद नेमीचंद राबाउमावि खूड़ी बड़ी में कुलिश वाटिका’ का उद्घाटन हुआ

sikar photo

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूरचंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर शिक्षानगरी में बेटियों के लिए खास बगिया की सौगात मिली है।

sikar photo

खास बात यह है कि इस बगिया का उद्घाटन भी बेटियों ने किया है।

sikar photo

राजस्थान पत्रिका सीकर संस्करण के सम्पादकीय प्रभारी रुद्रेश शर्मा ने राजस्थान पत्रिका की विकास व कुलिशजी जन्म शताब्दी वर्ष के तहत आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी दी

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Mar 2026 08:36 pm

Hindi News / News Bulletin / Photos / कुलिशजी की याद में महकी बेटियों की बगिया

बड़ी खबरें

View All

समाचार

जैसलमेर जिले में भी गैस संकट के हालात, कमर्शियल सिलेंडर पर रोक से बढ़ी परेशानी

जैसलमेर

Jaisalmer accident : सेना के ट्रक व गाड़ी की भिड़ंत, चालक घायल

जैसलमेर

एमपीपीएससी की दो बड़ी परीक्षाओं के कार्यक्रम तय, जानिए कब तक दे सकेंगे आवेदन

Schedules for two major MPPSC exams finalized
इंदौर

स्प्रे छिड़कर 11वीं की छात्रा से ज्यादती, खेत में बेहोश मिली

chhatarpur
छतरपुर

शादी से आ रही दुल्हन कार एक्सीडेंट में घायल, जीजा की मौत

shivpuri
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.