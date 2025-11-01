यूनिटी मार्च से किया लौहपुरुष को नमन

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर जिलेभर में आयोजन हुए।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं जिला प्रशासन के सहयोग से शुक्रवार को रन फोर यूनिटी मार्च का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम में जिला कलक्टर मुकुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत, अतिरिक्त जिला कलक्टर रतन कुमार स्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना शर्मा, जिला युवा अधिकारी मोहित कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ सहित बड़ी संया में लोगों ने भागीदारी निभाई।
यूनिटी मार्च तात्या टोपे स्मारक से सुबह नौ बजे शुरू होकर जाट बाजार, घंटाघर होते हुए रामलीला मैदान पहुंची।
स्वायत शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
