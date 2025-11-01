Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

यूनिटी मार्च से किया लौहपुरुष को नमन

सीकर. सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर जिलेभर में आयोजन हुए। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं जिला प्रशासन के सहयोग से शुक्रवार को रन फोर यूनिटी मार्च का आयोजन हुआ। स्वायत शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूनिटी मार्च तात्या टोपे स्मारक से सुबह [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Pankaj Parmuwal

Nov 01, 2025

sikar photo

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर जिलेभर में आयोजन हुए।

sikar photo

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं जिला प्रशासन के सहयोग से शुक्रवार को रन फोर यूनिटी मार्च का आयोजन हुआ।

sikar photo

कार्यक्रम में जिला कलक्टर मुकुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत, अतिरिक्त जिला कलक्टर रतन कुमार स्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना शर्मा, जिला युवा अधिकारी मोहित कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ सहित बड़ी संया में लोगों ने भागीदारी निभाई।

sikar photo

यूनिटी मार्च तात्या टोपे स्मारक से सुबह नौ बजे शुरू होकर जाट बाजार, घंटाघर होते हुए रामलीला मैदान पहुंची।

sikar photo

स्वायत शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Nov 2025 10:59 am

Published on:

01 Nov 2025 10:58 am

Hindi News / News Bulletin / Photos / यूनिटी मार्च से किया लौहपुरुष को नमन

बड़ी खबरें

View All

समाचार

जबलपुर में 259 करोड़ से बनेगा 3 किमी.लंबा फ्लाईओवर, 16 मीटर चौड़ाई, बनेंगी 02 रोटरी

Flyover
जबलपुर

बड़ा मौका: उदयपुर में प्लॉट आवंटन प्रक्रिया शुरू, इन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ, 18 नवंबर को निकलेगी लॉटरी

Udaipur Plot Allotment
उदयपुर

जबलपुर में फिर बना बारिश का सिस्टम, महीने भर में सात इंच दर्ज- देखें वीडियो

Rainfall Alert
जबलपुर

अफसरों पर भड़के महापौर, निगम को भारी नुकसान, ब्लैकलिस्ट-टर्मिनेटशन के निर्देश जारी

Mayor Pushyamitra Bhargava
इंदौर

मंदिर परिसर में फूड जोन का निर्माण करने जेसीबी लेकर पहुंचा निगम, विरोध में खड़े हुए पुजारी, पंजे में चढ़े कांग्रेसी

नगर निगम खंडवा
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.