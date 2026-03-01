भगवान महावीर जन्मकल्याणक के अवसर पर हुए विभिन्न आयोजन

शाही लवाजमे के साथ निकलने वाली इस शोभायात्रा में कलशाभिषेक, विश्व शांति हवन व ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी बैलेस्टिक मिसाइल जैसी झांकी आकर्षण का केंद्र रही।