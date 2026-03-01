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भगवान महावीर जन्मकल्याणक के अवसर पर हुए विभिन्न आयोजन

सीकर। संपूर्ण विश्व को शांति और अहिंसा की राह दिखाने वाले भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव सोमवार को सीकर में भक्तिभाव से मनाया गया। दिगम्बर जैन विद्यालय सोसायटी के तत्वाधान में शोभायात्रा निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्गो से होती हुए विद्यालय पहुंची। शाही लवाजमे के साथ निकलने वाली इस शोभायात्रा में कलशाभिषेक, [&hellip;]

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सीकर

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Pankaj Parmuwal

Mar 30, 2026

sikar news

भगवान महावीर जन्मकल्याणक के अवसर पर हुए विभिन्न आयोजन

sikar news

दिगम्बर जैन विद्यालय सोसायटी के तत्वाधान में शोभायात्रा निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्गो से होती हुए विद्यालय पहुंची।

sikar news

संपूर्ण विश्व को शांति और अहिंसा की राह दिखाने वाले भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव सोमवार को सीकर में भक्तिभाव से मनाया गया

sikar news

शाही लवाजमे के साथ निकलने वाली इस शोभायात्रा में कलशाभिषेक, विश्व शांति हवन व ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी बैलेस्टिक मिसाइल जैसी झांकी आकर्षण का केंद्र रही।

sikar news

विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा शोभायात्रा का जगह जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया ।

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Published on:

30 Mar 2026 08:20 pm

Hindi News / News Bulletin / Photos / भगवान महावीर जन्मकल्याणक के अवसर पर हुए विभिन्न आयोजन

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