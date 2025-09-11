भोपाल की हवा पानी कब होगा साफ ।निगम दावा कर चुकी है कि विसर्जन के बाद सभी तालाबों को साफ कर दिया गया है । परन्तु हकीगत तो यह है कि शहर के सबसे बड़े विसर्जन घाट प्रेमपुरा पर सामने साफ सफाई का दी और वन विहार रोड पर अभी भी कई मूर्तियां और स्ट्रक्चर पानी में पड़े है । यही स्थिति रही तो इंदौर की तर्ज पर भोपाल का कैसे होगा हवा पानी नंबर वन । फोटो सुभाष ठाकुर
Hindi News / News Bulletin / Photos / भोपाल की हवा पानी कब होगा साफ ।निगम दावा कर चुकी है कि विसर्जन के बाद सभी तालाबों को साफ कर दिया गया है । परन्तु हकीगत तो यह है कि शहर के सबसे बड़े विसर्जन घाट प्रेमपुरा पर सामने साफ सफाई का दी और वन विहार रोड पर अभी भी कई मूर्तियां और स्ट्रक्चर पानी में पड़े है । यही स्थिति रही तो इंदौर की तर्ज पर भोपाल का कैसे होगा हवा पानी नंबर वन । फोटो सुभाष ठाकुर