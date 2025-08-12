12 अगस्त 2025,

रायपुर

CG Weather Update: 12,13, 14 व 15 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट! कई जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, देखें

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 12, 2025

भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से कम बारिश होने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है।

भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Weather Update: इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। अगले 48 घंटों में बारिश की रफ्तार बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त से एक-दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।

भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम-मध्य में 13 अगस्त के आसपास बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र के चलते, 12 से 15 अगस्त तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधि में तेजी आएगी। इस दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और 13-14 अगस्त को कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा हो सकती है।

भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Weather Update: रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा और मेघगर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है।

भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Weather Update: मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से मुड़ रही हैं। इस दौरान बस्तर में विशेष रूप से भारी बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में कुछ जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई है।

भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Weather Update: पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ जिले शुष्क रहे। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.2°C दुर्ग में दर्ज किया गया और सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.0°C राजनांदगांव में दर्ज किया गया है।

CG Weather Update: 12,13, 14 व 15 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट! कई जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, देखें

