CG Weather Update: 12,13, 14 व 15 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट! कई जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, देखें

CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम-मध्य में 13 अगस्त के आसपास बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र के चलते, 12 से 15 अगस्त तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधि में तेजी आएगी। इस दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और 13-14 अगस्त को कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा हो सकती है।