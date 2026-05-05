झालमुरी व आतिशबाजी से मनाया भाजपा की जीत का जश्न…देखिए तस्वीरें

जोधपुर में आसमान में चमकती आतिशबाजी ने इस ऐतिहासिक पल को और भी यादगार बना दिया। हर पटाखे की गूंज में जीत का उत्साह झलक रहा था और माहौल देशभक्ति व उत्सव के रंग में पूरी तरह रंगा नजर आया। फोटो एसके मुन्ना