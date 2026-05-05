5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनीति

झालमुरी व आतिशबाजी से मनाया भाजपा की जीत का जश्न…देखिए तस्वीरें

प.बंगाल, असम व पुडुचेरी में भाजपा की प्रचंड जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में जबर्दस्त उत्साह नजर आया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने झालमुडी, रसगुल्ले व लड्डूओं का लोगों में वितरण किया। जीत के इस मौके पर उन्होंने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं ढोल-नगाडों के साथ नृत्य कर जश्न मनाया।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

May 05, 2026

अजमेर में पश्चिम बंगाल सहित तीन राज्यो में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी करने के साथ ही भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने बंगाल में प्रसिध्द हुई झालमुरी वितरित की । फोटो : वाहिद पठान

बीकानेर में भाजपा की जीत का जश्न मनाते हुए भाजपा नेता महावीर रांका व रवि मेघवाल ने केईएम रोड पर लोगो को झालमुडी व रसगुल्ले खिलाकर दी जीत की बधाई। फ़ोटो नौशाद अली

उदयपुर में बंगाल में भाजपा की जीत की खुशी में झालमुडी खाते एवं पटाखे छोड़ खुशी जश्न मनाते हुए भाजपा कार्यकर्ता। फोटो प्रमोद सोनी

जोधपुर में आसमान में चमकती आतिशबाजी ने इस ऐतिहासिक पल को और भी यादगार बना दिया। हर पटाखे की गूंज में जीत का उत्साह झलक रहा था और माहौल देशभक्ति व उत्सव के रंग में पूरी तरह रंगा नजर आया। फोटो एसके मुन्ना

प.बंगाल की जीत का जश्न जोधपुर में पूरे जोश और अंदाज के साथ मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक बंगाली स्वाद ‘झालमुरी’ का आनंद लेते हुए एक-दूसरे को बधाइयां दीं

जबलपुर में भाजपा कार्यकर्ता झालमुरी का वितरण करते हुए। फोटो— अफरोज खान

भरतपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं ढोल-नगाडों के साथ नृत्य कर जश्न मनाया। फोटो— विनोद शर्मा

सीकर में चुनाव परिणाम में भाजपा की जीत के बाद शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल उड़ाकर व मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। फोटो पंकज पारमुवाल

जयपुर में भाजपा कार्यकर्ता जीत की खुशी में झालमुरी का वितरण करते हुए। फोटो— अनुग्रह सोलोमन

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 May 2026 02:40 pm

Published on:

05 May 2026 02:38 pm

Hindi News / Political / Photos / झालमुरी व आतिशबाजी से मनाया भाजपा की जीत का जश्न…देखिए तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

राजनीति

अहम रणनीतिकार रहे सुनील बंसल

नई दिल्ली

राष्ट्रपति से मिलने के बाद पंजाब सीएम भगवंत मान की आई प्रतिक्रिया, कहा- हम कार्रवाई करेंगे

राष्ट्रीय

गंगोत्री से गंगासागर तक ऐसे खिला कमल

Narendra Modi and Amit Shah reacting to BJP victory in West Bengal election results 2026.
नई दिल्ली

असम में कांग्रेस तो बंगाल में ममता बनर्जी की मुसलमान प्रत्याशियों ने बचाई लाज, किस पार्टी के कितने जीते मुस्लिम उम्मीदवार

राष्ट्रीय

केरल में कांग्रेस की जीत में पायलट की भूमिका रही अहम

Sachin Pilot
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.