Teachers Day: छत्तीसगढ़ के 64 शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया

Teachers Day: राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर रायपुर स्थित राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में आयोजित समारोह में वर्ष 2024 के उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया। समारोह में प्रदेश के 64 शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका कहा कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल होता है।