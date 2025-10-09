Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रायपुर से अयोध्या धाम के लिए 850 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, देखें तस्वीरें

850 तीर्थ यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन प्रभु श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम रवाना हुई। इस यात्रा के दौरान तीर्थ यात्री काशी भी जाएंगे और वहां विश्वनाथ जी के दर्शन भी करेंगे।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 09, 2025

रायपुर से अयोध्या धाम के लिए 850 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, देखें तस्वीरें

रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर संभाग के 850 तीर्थ यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन प्रभु श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम रवाना हुई।

रायपुर से अयोध्या धाम के लिए 850 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, देखें तस्वीरें

छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना का उद्देश्य प्रदेशवासियों को प्रभु रामलला के दर्शन कराना है।

रायपुर से अयोध्या धाम के लिए 850 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, देखें तस्वीरें

रायपुर रेलवे स्टेशन में आज अयोध्या धाम यात्रा पर जाने का श्रद्धालुओं में अत्याधिक उत्साह का वातावरण था।

रायपुर से अयोध्या धाम के लिए 850 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, देखें तस्वीरें

इस योजना के माध्यम से कुल 39 ट्रेनों से 33 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को निःशुल्क अयोध्या धाम एवं काशी विश्वनाथ की यात्रा करायी जा चुकी है।

रायपुर से अयोध्या धाम के लिए 850 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, देखें तस्वीरें

श्रद्धालुओं के लिए नाश्ता, भोजन, चिकित्सा तथा ठहरने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से निःशुल्क किया जाता है।

Updated on:

09 Oct 2025 09:29 am

Published on:

09 Oct 2025 09:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / रायपुर से अयोध्या धाम के लिए 850 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, देखें तस्वीरें

