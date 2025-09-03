Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ को अंजाम देने वाले जवान सम्‍मानित, अमित शाह बोले- भारत को नक्सलमुक्त बनाकर ही रहेंगे, देखें तस्वीरें

CG News: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से नई दिल्ली में भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

रायपुर

Khyati Parihar

Sep 03, 2025

Operation Black Forest को अंजाम देने वाले जवान सम्‍मानित (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से नई दिल्ली में भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

Operation Black Forest को अंजाम देने वाले जवान सम्‍मानित (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर चले अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान ‘ऑपरेशन ब्लैक फ़ॉरेस्ट’ में वीर जवानों द्वारा शौर्यपूर्ण प्रदर्शन कर अभियान को सफल बनाने के लिए सभी सुरक्षाबलों के जवानों को हृदय से बधाई दी।

Operation Black Forest को अंजाम देने वाले जवान सम्‍मानित (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान के इतिहास में ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ के दौरान जवानों का शौर्य और पराक्रम एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा।

Operation Black Forest को अंजाम देने वाले जवान सम्‍मानित (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: शाह ने कहा कि मोदी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक सभी नक्सली या तो आत्मसमर्पण न कर दें, पकड़े न जाएँ या समाप्त न हो जाएँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को नक्सलमुक्त बनाकर ही रहेंगे।

Operation Black Forest को अंजाम देने वाले जवान सम्‍मानित (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गर्मी, ऊँचाई और हर कदम पर आईईडी के खतरों के बावजूद सुरक्षाबलों ने बुलंद हौसले के साथ अभियान को सफल बनाकर नक्सलियों का बेस कैंप समाप्त किया। उन्होंने कहा कि कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर बने नक्सलियों के मैटीरियल डंप और सप्लाई चेन को छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरजी और कोबरा के जवानों ने पराक्रम से नष्ट कर दिया।

Operation Black Forest को अंजाम देने वाले जवान सम्‍मानित (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों ने देश के सबसे कम विकसित क्षेत्रों को बहुत नुकसान पहुँचाया है, स्कूल और अस्पताल बंद कर दिए और सरकारी योजनाओं को स्थानीय लोगों तक नहीं पहुँचने दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलविरोधी अभियानों के कारण पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक के क्षेत्र में साढ़े 6 करोड़ लोगों के जीवन में नया सूर्योदय हुआ है।

Operation Black Forest को अंजाम देने वाले जवान सम्‍मानित (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: शाह ने कहा कि नक्सलविरोधी अभियानों में गंभीर शारीरिक क्षति उठाने वाले सुरक्षाबलों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोदी सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का संकल्प है कि हम 31 मार्च, 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Sept 2025 04:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ को अंजाम देने वाले जवान सम्‍मानित, अमित शाह बोले- भारत को नक्सलमुक्त बनाकर ही रहेंगे, देखें तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CM विष्णुदेव साय जिस विमान में थे आधा घंटा हवा में काटता रहा चक्कर, कई कोशिशों के बाद हुआ लैंड

Raipur Airport
रायपुर

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीआरजी और कोबरा के जवानों से भेंट की और उन्हें सम्मानित किया, सभी सुरक्षाबलों के जवानों को हृदय से बधाई

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजीऔर कोबरा के जवानों से भेंट की और उन्हें सम्मानित किया
रायपुर

Raipur News: युवक को पेट्रोल देने से किया इनकार, दूसरे से हेलमेट मांगकर लगाया तब मिला पेट्रोल

Raipur News: युवक को पेट्रोल देने से किया इनकार, दूसरे से हेलमेट मांगकर लगाया तब मिला पेट्रोल
रायपुर

बेबीलोन टावर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद 50 लोगों को बचाया, 8 लोग धुएं में दम घुटने के कारण हुए बेहोश

बेबीलोन टावर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद 50 लोगों को बचाया, 8 लोग धुएं में दम घुटने के कारण हुए बेहोश
रायपुर

CG Politics: नफरती बयान पर भाजपा महिला का प्रदर्शन, कांग्रेस ने खोली मोहब्बत की दुकान

नफरती बयान पर भाजपा महिला का प्रदर्शन (Photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट