CG News: अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना छत्तीसगढ़ में शुरू, करना होगा ऑनलाइन आवेदन

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर को रायपुर स्थित सीएम हाउस कार्यालय से अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन (Azim Premji Foundation) को बधाई देते हुए कहा कि इस छात्रवृत्ति योजना से हजारों बेटियों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। यह स्कॉलरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ संकल्प को भी आगे बढ़ाएगी। इस छात्रवृति योजना के माध्यम से शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली निम्न आय वर्ग की छात्राओं को विशेष रूप से मदद मिलेगी।