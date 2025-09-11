Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना छत्तीसगढ़ में शुरू, करना होगा ऑनलाइन आवेदन

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इस छात्रवृति योजना के माध्यम से शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली निम्न आय वर्ग की छात्राओं को विशेष रूप से मदद मिलेगी।

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 11, 2025

Azim Premji Scholarship

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर को रायपुर स्थित सीएम हाउस कार्यालय से अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन (Azim Premji Foundation) को बधाई देते हुए कहा कि इस छात्रवृत्ति योजना से हजारों बेटियों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। यह स्कॉलरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ संकल्प को भी आगे बढ़ाएगी। इस छात्रवृति योजना के माध्यम से शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली निम्न आय वर्ग की छात्राओं को विशेष रूप से मदद मिलेगी।

Azim Premji Scholarship

अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना (Azim Premji Scholarship Scheme) के लिए छत्तीसगढ़ के शासकीय विद्यालयों से 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली नियमित छात्राएं पात्र होंगी। जो छात्राएं शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक के प्रथम वर्ष अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में देश के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लेंगी, उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा।

Azim Premji Scholarship

अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप (Azim Premji Scholarship) योजना के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के स्टेट हेड सुनील शाह समेत अधिकारी उपस्थित थे।

Azim Premji Scholarship

अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का लाभ पाने के लिए वेबसाइट https://azimpremjifoundation.org/what-we-do/education/azim-premji-scholarship/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह निःशुल्क होगा। साथ ही, क्यूआर कोड स्कैन कर भी आवेदन किया जा सकता है।

