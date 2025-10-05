Baba Bageshwar in Raipur: धीरेंद्र शास्त्री ने पाकिस्तान को लेकर कहा- बेटा बाप से नहीं मिलेगा तो क्या अंकल से मिलेगा

बागेश्वर धाम सरकार पं. धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा का श्रवण करने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल, दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर महंत राजीव लोचन दास, आयोजक परिवार के सदस्य लक्खी प्रसाद अग्रवाल, माधुरी देवी अग्रवाल, चंदन-बसंत अग्रवाल, संघ परिवार, किशोर महानंद, हेमेंद्र साहू, तुलसी कौशिक व सौरभ अग्रवाल, आजाद गुर्जर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे।