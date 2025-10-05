Baba Bageshwar in Raipur: धीरेंद्र शास्त्री ने पाकिस्तान को लेकर कहा- बेटा बाप से नहीं मिलेगा तो क्या अंकल से मिलेगा

Baba Bageshwar in Raipur: बागेश्वर धाम सरकार पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे।
बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री की रायपुर में गुढ़ियारी के अवधपुरी मैदान में श्री हनुमंत कथा प्रारंभ हुई।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम सरकार ने जो संकल्प लिया है, वह जरूर पूरा होगा।
बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि घंटी बजाना और पूजा करना ही धर्म नहीं है, बल्कि अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म है। उन्होंने पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधते हुए श्रद्धालुओं से कहा कि पाकिस्तान को भारत में मिल जाना चाहिए। क्योंकि बेटा बाप से नहीं मिलेगा तो क्या अंकल से मिलेगा।
बागेश्वर धाम सरकार पं. धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा का श्रवण करने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल, दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर महंत राजीव लोचन दास, आयोजक परिवार के सदस्य लक्खी प्रसाद अग्रवाल, माधुरी देवी अग्रवाल, चंदन-बसंत अग्रवाल, संघ परिवार, किशोर महानंद, हेमेंद्र साहू, तुलसी कौशिक व सौरभ अग्रवाल, आजाद गुर्जर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे।
