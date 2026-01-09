9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

CG News: गडकरी की बैठक के बाद बड़ा फैसला! 8 जिलों में खुलेंगे वाहन फिटनेस सेंटर, नियमों का होगा सख्त पालन

CG News: केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने राज्य की योजनाओं की जानकारी दी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 09, 2026

8 जिलों में खुलेंगे फिटनेस सेंटर (photo source- Patrika)

8 जिलों में खुलेंगे फिटनेस सेंटर (photo source- Patrika)

CG News: केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में देशभर के परिवहन मंत्रियों की दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें परिवहन मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में संचालित परिवहन से संबंधित योजनाओं, परियोजनाओं और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि वाहनों की जांच करने के लिए 8 जिलों में फिटनेस सेंटर का संचालन किया जा रहा है।

CG News: दंडात्मक प्रावधान लागू करने पर बनी सहमति

यहां आटोमेटिक मशीनों के जरिए वाहनों की जांच की जा रही है। जल्द ही जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, कांकेर, दंतेवाड़ा, सारंगढ़ और सूरजपुर में नए सेंटर खोलने की तैयारी चल रही है। सडक़ हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने के साथ ही ओवरलोङ्क्षडग करने वालों के खिलाफ कडी़ कार्रवाई की जा रही है। इसके कारण सडक़ हादसों में मृत्यु दर 3 फीसदी तक कम हुआ है।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि सडक़ हादसों में अधिकांश मौतें सुरक्षा उपायों के पालन न करने के कारण होती हैं। उन्होंने सभी राज्यों को निर्देशित किया कि वाहन चालकों एवं सहयात्रियों द्वारा सीटबेल्ट और दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट के उपयोग को सख्ती से लागू किया जाए। बैठक में ओवरलोड वाहनों पर नियमित जांच, तकनीकी निगरानी, प्रवर्तन कार्यवाही और कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू करने पर सहमति बनी।

सडक़ सुरक्षा को लेकर व्यापक जन-जागरूकता अभियानों, सडक़ सुरक्षा मित्रों की भागीदारी, तथा स्कूल, कॉलेज स्तर पर यातायात नियमों के प्रचार-प्रसार पर भी चर्चा की गई। हादसों में घायल व्यक्तियों के कैशलेस उपचार, हिट एंड रन मामलों में मुआवजा व्यवस्था, वाहन सुरक्षा के नए प्रावधान, तथा मोटर व्हीकल अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सचिव परिवहन विभाग एस प्रकाश भी उपस्थित थे।

कैशलेश उपचार

CG News: परिवहन मंत्री कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार की पहल पर सडक़ दुर्घटना पीडि़तों के कैशलेस उपचार योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। हादसों में कमी लाने हिट एंड रन मामलों में मुआवजा, सडक़ सुरक्षा अभियान, सडक़ सुरक्षा मित्र, हादसे में मृत्यु को न्यूतम करने रायपुर जिले के चयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र और जिला परिवहन केंद्र भवनों के निर्माण को तय समय में पूरा करने की जानकारी दी। बैठक में मोटर व्हीकल अधिनियम के नए प्रस्तावित संशोधनों पर भी विचार किया गया। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने सडक़ सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने, सीटबेल्ट लगाने, वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 01:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: गडकरी की बैठक के बाद बड़ा फैसला! 8 जिलों में खुलेंगे वाहन फिटनेस सेंटर, नियमों का होगा सख्त पालन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

NRI Day 2026: विदेश में रहकर भी भारत से अटूट रिश्ता, हौसलों ने रची वैश्विक पहचान, जानें कैसे?

अप्रवासी भारतीय दिवस (photo source- Patrika)
Patrika Special News

CG Dhan Kharidi: धान उठाव नहीं होने से खरीदी प्रभावित

CG Dhan Kharidi: धान उठाव नहीं होने से खरीदी प्रभावित! 60 हजार कट्टा धान जाम, किसानों की बढ़ी परेशानी...(photo-patrika)
रायपुर

निकाय अधिकारियों-कर्मचारियों का आंदोलन आज से, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन को दी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी

उग्र आंदोलन की चेतावनी (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: सरकार का बड़ा फैसला! राज्य में खुलेंगे 12 नए पीएचसी, 144 पदों को मंजूरी

राज्य में खुलेंगे 12 नए पीएचसी (photo source- Patrika)
रायपुर

कोल्ड वेव की चपेट में छत्तीसगढ़, मकर संक्रांति तक राहत नहीं...

कोल्ड वेव की चपेट में छत्तीसगढ़, मकर संक्रांति तक राहत नहीं, रायपुर समेत कई जिलों में तापमान गिरा...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.