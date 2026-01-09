CG News: गडकरी की बैठक के बाद बड़ा फैसला! 8 जिलों में खुलेंगे वाहन फिटनेस सेंटर, नियमों का होगा सख्त पालन

यहां आटोमेटिक मशीनों के जरिए वाहनों की जांच की जा रही है। जल्द ही जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, कांकेर, दंतेवाड़ा, सारंगढ़ और सूरजपुर में नए सेंटर खोलने की तैयारी चल रही है। सडक़ हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने के साथ ही ओवरलोङ्क्षडग करने वालों के खिलाफ कडी़ कार्रवाई की जा रही है। इसके कारण सडक़ हादसों में मृत्यु दर 3 फीसदी तक कम हुआ है।