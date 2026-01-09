CG News: गडकरी की बैठक के बाद बड़ा फैसला! 8 जिलों में खुलेंगे वाहन फिटनेस सेंटर, नियमों का होगा सख्त पालन

8 जिलों में खुलेंगे फिटनेस सेंटर (photo source- Patrika)
CG News: केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में देशभर के परिवहन मंत्रियों की दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें परिवहन मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में संचालित परिवहन से संबंधित योजनाओं, परियोजनाओं और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि वाहनों की जांच करने के लिए 8 जिलों में फिटनेस सेंटर का संचालन किया जा रहा है।
यहां आटोमेटिक मशीनों के जरिए वाहनों की जांच की जा रही है। जल्द ही जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, कांकेर, दंतेवाड़ा, सारंगढ़ और सूरजपुर में नए सेंटर खोलने की तैयारी चल रही है। सडक़ हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने के साथ ही ओवरलोङ्क्षडग करने वालों के खिलाफ कडी़ कार्रवाई की जा रही है। इसके कारण सडक़ हादसों में मृत्यु दर 3 फीसदी तक कम हुआ है।
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि सडक़ हादसों में अधिकांश मौतें सुरक्षा उपायों के पालन न करने के कारण होती हैं। उन्होंने सभी राज्यों को निर्देशित किया कि वाहन चालकों एवं सहयात्रियों द्वारा सीटबेल्ट और दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट के उपयोग को सख्ती से लागू किया जाए। बैठक में ओवरलोड वाहनों पर नियमित जांच, तकनीकी निगरानी, प्रवर्तन कार्यवाही और कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू करने पर सहमति बनी।
सडक़ सुरक्षा को लेकर व्यापक जन-जागरूकता अभियानों, सडक़ सुरक्षा मित्रों की भागीदारी, तथा स्कूल, कॉलेज स्तर पर यातायात नियमों के प्रचार-प्रसार पर भी चर्चा की गई। हादसों में घायल व्यक्तियों के कैशलेस उपचार, हिट एंड रन मामलों में मुआवजा व्यवस्था, वाहन सुरक्षा के नए प्रावधान, तथा मोटर व्हीकल अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सचिव परिवहन विभाग एस प्रकाश भी उपस्थित थे।
CG News: परिवहन मंत्री कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार की पहल पर सडक़ दुर्घटना पीडि़तों के कैशलेस उपचार योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। हादसों में कमी लाने हिट एंड रन मामलों में मुआवजा, सडक़ सुरक्षा अभियान, सडक़ सुरक्षा मित्र, हादसे में मृत्यु को न्यूतम करने रायपुर जिले के चयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र और जिला परिवहन केंद्र भवनों के निर्माण को तय समय में पूरा करने की जानकारी दी। बैठक में मोटर व्हीकल अधिनियम के नए प्रस्तावित संशोधनों पर भी विचार किया गया। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने सडक़ सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने, सीटबेल्ट लगाने, वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।
