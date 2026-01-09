CG Dhan Kharidi: धान उठाव नहीं होने से खरीदी प्रभावित, 60 हजार कट्टा धान जाम, किसानों की बढ़ी परेशानी…

जानकारी के अनुसार इस वर्ष केंद्र में अब तक लगभग 75 हजार कट्टा धान की खरीदी की जा चुकी है, लेकिन इसमें से केवल 14 हजार कट्टा के आसपास ही परिवहन हो पाया है। जाम धान के कारण अब खरीदी के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है, जिससे किसानों को धान बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी अवकाश के दिनों को छोड़कर लगभग 13 दिन खरीदी के शेष हैं, जबकि करीब 40 हजार कट्टा धान की खरीदी अभी बाकी है।