CG Dhan Kharidi: धान उठाव नहीं होने से खरीदी प्रभावित! 60 हजार कट्टा धान जाम, किसानों की बढ़ी परेशानी...(photo-patrika)
CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मंदिर हसौद सहकारी बैंक शाखा के अंतर्गत आने वाले सोसायटी एवं धान उपार्जन केंद्र टेकारी में भारी मात्रा में धान जाम होने से खरीदी व्यवस्था चरमरा गई है। अब तक खरीदे गए धान में से करीब 70 प्रतिशत का परिवहन नहीं हो पाने के कारण लगभग 60 हजार कट्टा धान केंद्र में जमा पड़ा हुआ है।
जानकारी के अनुसार इस वर्ष केंद्र में अब तक लगभग 75 हजार कट्टा धान की खरीदी की जा चुकी है, लेकिन इसमें से केवल 14 हजार कट्टा के आसपास ही परिवहन हो पाया है। जाम धान के कारण अब खरीदी के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है, जिससे किसानों को धान बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी अवकाश के दिनों को छोड़कर लगभग 13 दिन खरीदी के शेष हैं, जबकि करीब 40 हजार कट्टा धान की खरीदी अभी बाकी है।
धान उपार्जन केंद्र में जगह की कमी के चलते धान को खुले या असुरक्षित स्थानों पर रखने की नौबत आ गई है। असामयिक बारिश होने पर धान खराब होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, परिवहन में देरी के कारण धान में सूखती आने की भी संभावना है, जिसका आर्थिक नुकसान अंततः सोसायटी को उठाना पड़ेगा।
किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने किसानों की समस्याओं का जायजा लेने के बाद बताया कि सोसायटी के प्राधिकृत अधिकारी एवं अध्यक्ष विश्वनाथ नायक तथा व्यवस्थापक महेश साहू द्वारा उपपंजीयक सहकारी संस्था को पत्र लिखकर बफर लिमिट से अधिक धान संग्रहित होने, जगह की कमी और स्टॉक अधिक होने से नुकसान की आशंका से अवगत कराया गया है।
पत्र में तत्काल डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) जारी कर धान उठाव कराने की मांग की गई है। इसकी प्रतिलिपि कलेक्टर (खाद्य शाखा), जिला विपणन अधिकारी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मंदिर हसौद शाखा प्रबंधक को भी भेजी गई है।
क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य कविता हेमंत कश्यप, जनपद सदस्य राजू मनहरे और सरपंच श्रीमती हेमा राजू यादव ने भी किसानों की परेशानी को गंभीर बताते हुए प्राथमिकता के आधार पर धान उठाव कराने की मांग की है, ताकि खरीदी व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रह सके।
