बंगाली कालीबाड़ी दुर्गा पूजा महोत्सव में धूम, महिलाओं ने किया पारंपरिक धूप डांस, देखें Photo

Navratri 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर का माहौल इन दिनों दुर्गा पूजा के रंग में रंगा हुआ है।
शहर के बंगाली कालीबाड़ी दुर्गा पूजा पंडाल में माता रानी की भव्य आरती के बाद पारंपरिक धूप डांस का आयोजन किया गया।
इस खास मौके पर महिलाओं के साथ-साथ युवतियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
सभी महिलाएं और युवतियां पारंपरिक बंगाली परिधान में सज-धज कर हाथों में धूप लिए मंच पर उतरीं।
ढाक की ताल और संगीत के बीच उन्होंने सुंदर तालमेल बिठाते हुए मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया।
धूप डांस के दौरान पूरे पंडाल में भक्ति और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला।
दुर्गा पूजा का यह उत्सव न सिर्फ श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि बंगाली संस्कृति और परंपरा की झलक भी पेश करता है।
