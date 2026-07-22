Raipur: बीजेपी कोर कमेटी का फोकस ढाई साल बाद होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर

बैठक (BJP Core Committee) में डिप्टी सीएम द्वय अरुण साव व विजय शर्मा, केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय व लता उसेंडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी व डॉ. नवीन मार्कण्डेय सहित भाजपा प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे।