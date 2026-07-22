Raipur: बीजेपी कोर कमेटी का फोकस ढाई साल बाद होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर (Raipur) में 21 जुलाई को बीजेपी छत्तीसगढ़ कोर कमेटी की बैठक हुई।
छत्तीसगढ़ कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भाजपा (Bharatiya Janata Party) के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव शामिल हुए।
सभी पदाधिकारियों को ढाई साल बाद होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव (Chhattisgarh Vidhan Sabha Chunav) पर फोकस करने को कहा गया। साथ ही बीजेपी के कार्यों को जमीन स्तर पर रणनीतिक रूप से करने को भी कहा गया।
बैठक (BJP Core Committee) में डिप्टी सीएम द्वय अरुण साव व विजय शर्मा, केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय व लता उसेंडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी व डॉ. नवीन मार्कण्डेय सहित भाजपा प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे।
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