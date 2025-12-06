BLO: एसआईआर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बीएलओ सम्मानित

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 15 बीएलओ (BLO) एवं 7 सुपरवाइजर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सम्मानित किया गया।
इस सराहनीय प्रदर्शन पर रायपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (Election Officer) डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ बिश्वरंजन ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
रायपुर नगर धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में 15 बूथ लेवल अधिकारियों ने एसआईआर (SIR) को लेकर समय पूर्व हासिल किया शत-प्रतिशत लक्ष्य।
