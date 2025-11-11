भारत पर्व में छत्तीसगढ़ का धमाल! पारंपरिक व्यंजन और कोसा वस्त्र बने आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

CG News: गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित भारत पर्व में छत्तीसगढ़ के स्टॉल ने सबका ध्यान खींचा।
CG News: दोनों नेताओं ने छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के स्टॉल का निरीक्षण किया और राज्य की पर्यटन संभावनाओं, संस्कृति व योजनाओं की जानकारी ली।
CG News: आईएचएम रायपुर की छात्राओं ने अमारी शरबत, करील कबाब, चौसेला रोटी, बफौरी और फरा जैसे पारंपरिक व्यंजन तैयार किए, जिनका स्वाद खुद मुख्यमंत्री ने भी लिया और सराहना की।
CG News: मुख्यमंत्री साय ने अंबिकापुर के बुनकरों द्वारा बनाए कोसा वस्त्र खरीदे और छत्तीसगढ़ के लोकनृत्य व शिल्पियों को प्रोत्साहित किया।
CG News: भारत पर्व में छत्तीसगढ़ की लोककला, हस्तशिल्प और पर्यटन स्थलों की झलक देखकर आगंतुक मंत्रमुग्ध हो रहे हैं-राज्य की पहचान “छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया” पूरे भारत में गूंज रही है।
