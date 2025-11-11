Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

भारत पर्व में छत्तीसगढ़ का धमाल! पारंपरिक व्यंजन और कोसा वस्त्र बने आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

CG News: भारत पर्व में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और स्वाद का जलवा! केवड़िया में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के पर्यटन, लोककला और व्यंजनों की सराहना की।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 11, 2025

CG News

CG News: गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित भारत पर्व में छत्तीसगढ़ के स्टॉल ने सबका ध्यान खींचा।

CG News

CG News: दोनों नेताओं ने छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के स्टॉल का निरीक्षण किया और राज्य की पर्यटन संभावनाओं, संस्कृति व योजनाओं की जानकारी ली।

CG News

CG News: आईएचएम रायपुर की छात्राओं ने अमारी शरबत, करील कबाब, चौसेला रोटी, बफौरी और फरा जैसे पारंपरिक व्यंजन तैयार किए, जिनका स्वाद खुद मुख्यमंत्री ने भी लिया और सराहना की।

CG News

CG News: मुख्यमंत्री साय ने अंबिकापुर के बुनकरों द्वारा बनाए कोसा वस्त्र खरीदे और छत्तीसगढ़ के लोकनृत्य व शिल्पियों को प्रोत्साहित किया।

CG News

CG News: भारत पर्व में छत्तीसगढ़ की लोककला, हस्तशिल्प और पर्यटन स्थलों की झलक देखकर आगंतुक मंत्रमुग्ध हो रहे हैं-राज्य की पहचान “छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया” पूरे भारत में गूंज रही है।

Updated on:

11 Nov 2025 07:52 pm

Published on:

11 Nov 2025 07:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / भारत पर्व में छत्तीसगढ़ का धमाल! पारंपरिक व्यंजन और कोसा वस्त्र बने आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

