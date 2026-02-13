13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: खारून में घुल रहा सीवरेज का जहर, 20 लाख लोगों की सेहत पर मंडरा रहा खतरा, देखें तस्वीरें

CG News: राजधानी रायपुर में 20 लाख लोगों की प्यास बुझाने वाली जीवनदायिनी खारून नदी शासन-प्रशासन की लापरवाही से सीवरेज और गंदगी का सबसे बड़ा ठिकाना बनती जा रही है।

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Feb 13, 2026

खारून नदी में सीवरेज का जहर

CG News: राजधानी रायपुर में 20 लाख लोगों की प्यास बुझाने वाली जीवनदायिनी खारून नदी शासन-प्रशासन की लापरवाही से सीवरेज और गंदगी का सबसे बड़ा ठिकाना बनती जा रही है। खारून में गिरता यह जहर लगातार नदी और लाखों आबादी की सेहत के लिए खतरा बना हुआ है।

खारून नदी में सीवरेज का जहर

CG News: भाठागांव से चंदनीडीह तक 17 नाले के पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से ठीक तरह से कनेक्ट नहीं किया जा सका। पत्रिका ने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में पाया कि बड़े नालों के जरिए शहर का गंदा पानी, साबुन-सोडा युक्त घरेलू अपशिष्ट और सीवरेज सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है। शहर के बीचों-बीच बहती इस नदी के हालात देखकर कोई भी सिहर सकता है।

खारून नदी में सीवरेज का जहर

CG News: खारून में जहर मिलाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की तकनीकी खामियां ही है कि एनीकट ओवरफ्लो होने की वजह गंदा पानी बिना उपचारित हुए नदी में मिल रहा है। यह सिर्फ चिंगरी नाला की स्थिति नहीं है, बल्कि रायपुरा के घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी नालियों के जरिए सीधे खारून में मिल रहा है। नदियों में प्रदूषण की बड़ी वजह यह है कि बड़े नाले एसटीपी से कनेक्ट ही नहीं हो पाए हैं। निगम के अधिकारियों का कहना है कि सूडा को प्रस्ताव भेजा गया है और काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

खारून नदी में सीवरेज का जहर

CG News: चिंगरी नाला से लेकर चंदनीडीह एसटीपी तक सात नालों का पानी सीधे नदी में गिर रहा है। इसमें सरोना तक ही तीन बड़े नाले शामिल हैं। इसके अलावा महादेव घाट से मुक्तिधाम वाला नाला भी शामिल हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक एनीकट वॉल से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 8 करोड़ का प्रस्ताव बनाया गया है।

खारून नदी में सीवरेज का जहर

CG News: सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि उरला इंडस्ट्रियल एरिया का जहरीला पानी भी सीधे खारून में मिल रहा है। एसटीपी की मशीनें खराब हो चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी बिरगांव के लोगों के लिए जहर बनता जा रहा है। 271 नदियों की सूची में खारून भी: देश की 271 प्रदूषित नदियों की सूची में राजधानी की खारून नदी भी शामिल हैं।

खारून नदी में सीवरेज का जहर

CG News: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)-2025 की रिपोर्ट के मुताबिक खारून के अलावा अरपा, हसदेव, केलो, महानदी, शिवनाथ शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट में कई ऐसे क्षेत्र शामिल नहीं है, जहां प्रदूषण हैं। इसे शामिल किया जाना चाहिए।

खारून नदी में सीवरेज का जहर

CG News: नाले का पानी जो सीधे खारून में मिल रहा है। इस पर निगम की टीम ने दौरा किया है। यहां स्टॉप डैम से लेकर बाकी अन्य ट्रीटमेंट प्लान को लेकर प्रस्ताव सूडा को भेजा गया है। शासन से स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। - मीनल चौबे, महापौर, रायपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 01:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / CG News: खारून में घुल रहा सीवरेज का जहर, 20 लाख लोगों की सेहत पर मंडरा रहा खतरा, देखें तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

भाई-बहन की जोड़ी ने किया कमाल, डिजिटल फ्रॉड से बचाने बनाया एआई ऐप कर्तव्य, भारत मंडपम तक पहुंची उड़ान

भाई-बहन की जोड़ी ने किया कमाल, डिजिटल फ्रॉड से बचाने बनाया एआई ऐप कर्तव्य, भारत मंडपम तक पहुंची उड़ान
रायपुर

CG News: बंपर पैदावार से संकट, प्रोसेसिंग यूनिट न होने से टमाटर फेंकने को मजबूर किसान, 50 में 10 किलो तक बिक रहा

CG News: बंपर पैदावार से संकट, प्रोसेसिंग यूनिट न होने से टमाटर फेंकने को मजबूर किसान, 50 में 10 किलो तक बिक रहा
रायपुर

Share Market Scam: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8.45 करोड़ की ठगी, बंगाल से गिरफ्तार हुआ आरोपी

Share Market Scam: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8.45 करोड़ की ठगी, बंगाल से गिरफ्तार हुआ आरोपी
रायपुर

Cyber Fraud: फर्जी ई-चालान भेजकर ऑनलाइन ठगी, दो आरोपी पकड़े गए

Share Market Scam: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8.45 करोड़ की ठगी, बंगाल से गिरफ्तार हुआ आरोपी
रायपुर

वन मंत्री केदार कश्यप ने रखा दो साल का लेखा-जोखा, वन क्षेत्रों का दायरा बढ़ा, बाघ 17 से बढ़कर 35

वन मंत्री केदार कश्यप ने रखा दो साल का लेखा-जोखा, वन क्षेत्रों का दायरा बढ़ा, बाघ 17 से बढ़कर 35
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.