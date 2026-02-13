CG News: खारून में घुल रहा सीवरेज का जहर, 20 लाख लोगों की सेहत पर मंडरा रहा खतरा, देखें तस्वीरें

CG News: खारून में जहर मिलाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की तकनीकी खामियां ही है कि एनीकट ओवरफ्लो होने की वजह गंदा पानी बिना उपचारित हुए नदी में मिल रहा है। यह सिर्फ चिंगरी नाला की स्थिति नहीं है, बल्कि रायपुरा के घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी नालियों के जरिए सीधे खारून में मिल रहा है। नदियों में प्रदूषण की बड़ी वजह यह है कि बड़े नाले एसटीपी से कनेक्ट ही नहीं हो पाए हैं। निगम के अधिकारियों का कहना है कि सूडा को प्रस्ताव भेजा गया है और काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है।