CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन मेघराज का तांडव, जमकर बरसेंगे बादल! Alert

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता एक बार फिर तेज़ हो गई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा गतिविधियों और मेघगर्जन में बढ़ोतरी की संभावना जताई है।
CG Weather Update: राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग ने सूरजपुर, कोरिया, जांचगीर चांपा, बलरामपुर जिलों में कम बारिश होने की बात कही है। यहां पिछले 24 घंटे के दौरान भी मौसम सामान्य रहा।
CG Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं, एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा के साथ मेघगर्जन की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं।
CG Weather Update: मानसून द्रोणिका इस समय उत्तर-पूर्व अरब सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। साथ ही दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा सक्रिय है। पश्चिमी हवाओं की द्रोणिका भी प्रभावी है, जिसके चलते राज्यभर में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं।
CG Weather Update: पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। दुर्ग जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 34.4°C और दुर्ग में न्यूनतम तापमान 18.6°C दर्ज किया गया।
