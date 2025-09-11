CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन मेघराज का तांडव, जमकर बरसेंगे बादल! Alert

CG Weather Update: मानसून द्रोणिका इस समय उत्तर-पूर्व अरब सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। साथ ही दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा सक्रिय है। पश्चिमी हवाओं की द्रोणिका भी प्रभावी है, जिसके चलते राज्यभर में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं।