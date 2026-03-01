Chaitra Navratri 2026: 101 बाना धारण कर भक्त ने दिखाई आस्था, ज्योत-जवारा झांकी बनी आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

Chaitra Navratri 2026: छत्तीसगढ़ के नगर स्थित शीतला मंदिर से ज्योत-जवारा विसर्जन के अवसर पर आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूरे नगर में निकाली गई भव्य झांकी ने धार्मिक वातावरण को और भी अधिक भावमय बना दिया।
Chaitra Navratri 2026: सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु माता की भक्ति में लीन होकर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ इस आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान एक विशेष आकर्षण पांच वर्ष का एक बालक रहा, जिसने माता की शक्ति के प्रतीक के रूप में ‘बाना’ धारण किया। उसकी श्रद्धा और साहस ने उपस्थित लोगों को भाव-विभोर कर दिया।
Chaitra Navratri 2026: वहीं, एक अन्य भक्त ने अपने पूरे शरीर में 101 बाना धारण कर माता के प्रति अपनी अटूट आस्था का परिचय दिया, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया।
Chaitra Navratri 2026: झांकी के साथ बड़ी संख्या में भक्त ‘बाना’ लेकर चल रहे थे और माता के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। भक्ति गीतों और ढोल-नगाड़ों की धुन पर श्रद्धालु नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे।
Chaitra Navratri 2026: कन्याओं द्वारा सिर पर ज्योत-जवारा कलश धारण कर विसर्जन यात्रा में भाग लेना इस आयोजन की पवित्रता और महत्व को दर्शा रहा था।
Chaitra Navratri 2026: विसर्जन यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के स्वागत की भी भव्य व्यवस्था की गई थी। वार्ड की पूर्व पार्षद निशा देवेंद्र यादव एवं उनकी टीम द्वारा मंच से पुष्प वर्षा कर झांकी का स्वागत किया गया, जिससे माहौल और भी भक्तिमय हो गया।
Chaitra Navratri 2026: आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां प्रसाद वितरण के साथ-साथ शीतल जल की भी व्यवस्था की गई थी। गर्मी के इस मौसम में यह व्यवस्था भक्तों के लिए विशेष राहत लेकर आई।
Chaitra Navratri 2026: कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमारं शंकर मेनन ने अतिथि के रूप में शामिल होकर माता की झांकी का अभिनंदन किया और क्षेत्र की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में एकता, सद्भाव और सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं।
Chaitra Navratri 2026: कुल मिलाकर, शीतला मंदिर से निकली यह ज्योत-जवारा विसर्जन झांकी न केवल आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि पूरे नगर को भक्ति और उत्साह के रंग में रंगने का कार्य भी किया।
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