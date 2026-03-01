Chaitra Navratri 2026: 101 बाना धारण कर भक्त ने दिखाई आस्था, ज्योत-जवारा झांकी बनी आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

Chaitra Navratri 2026: सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु माता की भक्ति में लीन होकर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ इस आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान एक विशेष आकर्षण पांच वर्ष का एक बालक रहा, जिसने माता की शक्ति के प्रतीक के रूप में ‘बाना’ धारण किया। उसकी श्रद्धा और साहस ने उपस्थित लोगों को भाव-विभोर कर दिया।