छत्तीसगढ़ के CM साय ने चना-मुर्रा खाकर पुराने दिनों की यादें की ताजा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में 12 सितंबर को जीएसटी रिफॉर्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली।
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा कार्यालय में जीएसटी रिफॉर्म (GST Reform) पर आयोजित प्रेस-वार्ता के बाद मुर्रा-चना और चाय के साथ पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं।
साय ने कहा कि चना मुर्रा का भाजपा (BJP) कार्यकर्ताओं से गहरा नाता है। संगठन के कार्यों की व्यस्तता हो या फिर जनसंपर्क के दौरान किसी गांव-खेड़े में दोपहर की भूख का समय, हम कार्यकर्ताओं की ऊर्जा का सबसे सच्चा साथी यही चना मुर्रा (Chana Murrah) रहा है।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री (Finance Minister) ओपी चौधरी, सांसद संतोष पांडे, बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डेय, प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गर्ग, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज, प्रदेश सह-कार्यालय मंत्री प्रीतेश गांधी, छ.ग. राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस मौके पर तुलसी (Tulsi) का पौधा भेंट किया गया।
