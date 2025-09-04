Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट स्टेट से अब मुफ्त बिजली की ओर

सीएम विष्णुदेव साय ने 3 सितंबर को नवा रायपुर में संयुक्त पावर कंपनीज मुख्यालय भवन की रखी आधारशिला, एक पेड़ मां के नाम अभियान में किया पौधरोपण, रजत जयंती वर्ष पर साझा की 25 वर्षों की विकास यात्रा

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 04, 2025

Raipur

Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 3 सितंबर को नवा रायपुर सेक्टर-24 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के संयुक्त मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया। रजत जयंती वर्ष और गणेशोत्सव जैसे पावन अवसर पर सम्पन्न इस समारोह में उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना की और भवन का थ्री-डी मॉडल अनावृत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता को नई ऊंचाई देगा, तीनों पावर कंपनियों के बीच समन्वय को मजबूत करेगा और उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

Raipur

सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 25 वर्षीय यात्रा यह प्रमाण है कि जब संकल्प और संवेदनशीलता साथ चलें तो परिणाम ऐतिहासिक होते हैं। वर्ष 2000 में प्रदेश केवल 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन करता था, आज यह क्षमता बढ़कर 30 हजार मेगावाट हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में 1320 मेगावाट क्षमता के नए संयंत्र का शुभारंभ इस उपलब्धि को और सुदृढ़ करने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की यह प्रगति हर नागरिक के विश्वास, मेहनत और भागीदारी का परिणाम है।

Raipur

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हाल ही में सम्पन्न उनकी जापान और दक्षिण कोरिया यात्रा ने यह अनुभव कराया कि छत्तीसगढ़ अब वैश्विक स्तर की अधोसंरचना और कार्यसंस्कृति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त मुख्यालय भवन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भवन का निर्माण गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए, ताकि यह ऊर्जा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बने।

Raipur

सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि नई उद्योग नीति के अंतर्गत पावर सेक्टर में हाल ही में लगभग तीन लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में 30 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन संभव होगा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल प्रदेशवासियों को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएगी, बल्कि पड़ोसी राज्यों की ज़रूरतें भी पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने छत्तीसगढ़ को मुफ्त बिजली की ओर तेजी से अग्रसर कर दिया है और अब दूरस्थ अंचलों तक इस योजना का लाभ पहुंच रहा है।

Raipur

कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक अनुज शर्मा, विधायक इंद्र कुमार साहू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। सीएम साय ने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मौलश्री पौधरोपण किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Naya raipur

रायपुर

Published on:

04 Sept 2025 03:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur: छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट स्टेट से अब मुफ्त बिजली की ओर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Crime News: ड्रग्स मामले में अब विधायक के बेटे का नाम आया सामने

Crime News: ड्रग्स मामले में अब विधायक के बेटे का नाम आया सामने
रायपुर

Crime News: 6 साल से पुलिस वाला बनकर वसूली करने वाला धरा गया

Crime News: 6 साल से पुलिस वाला बनकर वसूली करने वाला धरा गया
रायपुर

Public Holiday 2025: ईद की छुट्टी पर बड़ा अपडेट! अब 6 सितंबर नहीं इस दिन मिलेगा अवकाश, सरकार ने जारी किया आदेश

ईद-ए-मिलाद की छुट्टी में बड़ा बदलाव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

जशपुर झांकी हादसा: 3 लोगों की मौत पर CM साय ने जताया दुःख, मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता

Chhattisgarh CM vishnudeo sai
रायपुर

बांध टूटने से मचा हाहाकार, 4 लोगों की मौत पर CM साय ने जताया दुःख, पीड़ितों को हरसंभव सहयोग का दिया भरोसा

Chhattisgarh CM vishnudeo sai
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट