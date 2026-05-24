Raipur: जल जीवन मिशन 2.0 में पेयजल योजनाओं को पूरा करने छत्तीसगढ़ पीएचई ने बनाया रोडमैप

उप मुख्यमंत्री साव ने जल जीवन मिशन 2.0 के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के लिए आगामी दो वर्षों के रोडमैप (Roadmap) पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को मिशन के शेष कार्यों को गंभीरता, सक्रियता और तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैदानी स्तर पर काम की गति और पूर्णता से ही केंद्र सरकार (Central Govt) एवं राज्य सरकार द्वारा कार्यों के लिए राशि जारी की जाएगी।