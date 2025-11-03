Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा, बड़ी संख्या में देखने पहुंच रहे लोग, देखें तस्वीरें

छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा पर केंद्रित है। इस छायाचित्र प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 03, 2025

छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा, बड़ी संख्या में देखने पहुंच रहे लोग, देखें तस्वीरें

छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित किए जा रहे राज्योत्सव 2025 में जनसम्पर्क विभाग की फोटो प्रदर्शनी ने दर्शकों को लुभा रही है।

छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा, बड़ी संख्या में देखने पहुंच रहे लोग, देखें तस्वीरें

प्रदर्शनी का मुख्य फोकस छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा पर केंद्रित है। इस छायाचित्र प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है।

छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा, बड़ी संख्या में देखने पहुंच रहे लोग, देखें तस्वीरें

छत्तीसगढ़ के अनेक वाद्य यंत्रों को भी प्रदर्शित किया गया हैं। इसे भी लोग बड़ी उत्सुकता से देख रहे है।

छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा, बड़ी संख्या में देखने पहुंच रहे लोग, देखें तस्वीरें

इसके अलावा यहां आने वाले लोगों को स्टॉल पर विभिन्न प्रकाशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा, बड़ी संख्या में देखने पहुंच रहे लोग, देखें तस्वीरें

राज्य की प्रगति को नजदीक से समझने का बेहतरीन माध्यम हैं। यह राज्य सरकार की पारदर्शिता और जन-कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का बढ़िया प्रयास है।

छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा, बड़ी संख्या में देखने पहुंच रहे लोग, देखें तस्वीरें

प्रदर्शनी राज्य की विकास गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। यहां वितरित किए जा रहे विभिन्न प्रकाशन प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

Updated on:

03 Nov 2025 11:31 am

Published on:

03 Nov 2025 11:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा, बड़ी संख्या में देखने पहुंच रहे लोग, देखें तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: आस्था ने छुआ हृदय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर साझा किया यह भावनात्मक पल

CG News: आस्था ने छुआ हृदय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर साझा किया यह भावनात्मक पल
रायपुर

CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनी विश्वविजेता, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई

CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनी विश्वविजेता, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई
रायपुर

CG Politics: डिप्टी CM साव का कटाक्ष! कहा- बिहार में कांग्रेस की नहीं बची राजनीतिक हैसियत…

CG Politics: डिप्टी CM साव का कटाक्ष! कहा- बिहार में कांग्रेस की नहीं बची राजनीतिक हैसियत...(photo-patrika)
रायपुर

मोदी की गारंटी पर कांग्रेस का वार! 21 सवालों के जवाब नहीं मिले, बैज बोले– सरकार ने वादों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया…

मोदी की गारंटी पर कांग्रेस का वार(photo-patrika)
रायपुर

CG News: कांग्रेस में संगठन सृजन की हलचल! जिलाध्यक्षों की रेस में जुड़े नए नाम, बढ़ी दावेदारों की बेचैनी…

CG News: कांग्रेस में संगठन सृजन की हलचल(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.