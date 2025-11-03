छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा, बड़ी संख्या में देखने पहुंच रहे लोग, देखें तस्वीरें

छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित किए जा रहे राज्योत्सव 2025 में जनसम्पर्क विभाग की फोटो प्रदर्शनी ने दर्शकों को लुभा रही है।