Dental Conference Raipur: पान मसाला-गुटखा-तंबाकू घातक, स्वस्थ दांतों के लिए डेंटिस्ट चलाएं जागरुकता अभियान

मुख्यमंत्री साय ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पान मसाला, गुटखा और तंबाकू की वजह से मुंह के कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दांतों की देखभाल और सुंदर मुस्कान देने में दंत चिकित्सकों की अहम भूमिका है। उन्होंने चिकित्सकों से आह्वान किया कि इस दिशा में व्यापक जनजागरुकता अभियान चलाएं।