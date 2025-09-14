Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Dental Conference Raipur: पान मसाला-गुटखा-तंबाकू घातक, स्वस्थ दांतों के लिए डेंटिस्ट चलाएं जागरुकता अभियान

Raipur: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का किया शुभारंभ। हैल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल भी हुए शामिल। डेंटल कॉन्फ्रेंस के लिए देशभर से आए हैं डेंटिस्ट...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 14, 2025

Dental Conference Raipur

Dental Conference Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का शुभारंभ किया।

Dental Conference Raipur

डेंटल कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के हैल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए।

Dental Conference Raipur

सीएम विष्णुदेव साय ने दंत चिकित्सा और दांतों की देखभाल से जुड़े उपयोगी उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा डेंटल एसोसिएशन की वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया।

Dental Conference Raipur

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के आरोग्य के साथ हम विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करेंगे।

Dental Conference Raipur

सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पांच नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति दी गई है। साथ ही फिजियोथैरेपी, नर्सिंग और मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल जैसे संस्थानों की स्थापना की जा रही है।

Dental Conference Raipur

मुख्यमंत्री साय ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पान मसाला, गुटखा और तंबाकू की वजह से मुंह के कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दांतों की देखभाल और सुंदर मुस्कान देने में दंत चिकित्सकों की अहम भूमिका है। उन्होंने चिकित्सकों से आह्वान किया कि इस दिशा में व्यापक जनजागरुकता अभियान चलाएं।

Dental Conference Raipur

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित व दूरस्थ अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। बस्तर में 20 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। यह हमारे प्रयासों का प्रमाण है कि सुकमा जिले के चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र को एनक्यूएएस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है।

Dental Conference Raipur

रायपुर में आयोजित डेंटल कॉन्फ्रेंस में इंडियन डेंटल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रेसिडेंट डॉ. अरविंद कुमार, पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. राजीव सिंह, कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डॉ. वैभव तिवारी सहित बड़ी संख्या में देशभर से आए दंत चिकित्सक उपस्थित थे।

Published on:

14 Sept 2025 02:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Dental Conference Raipur: पान मसाला-गुटखा-तंबाकू घातक, स्वस्थ दांतों के लिए डेंटिस्ट चलाएं जागरुकता अभियान

