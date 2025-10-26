डिप्टी CM शर्मा ने माहला के ग्रामीणों से किया वर्चुअल संवाद, सांसद नाग ने भी की ये बड़ी घोषणा, देखें तस्वीरें

CG News: माहला गांव में निवास करने वाले लगभग 45 परिवार माओवादियों से पीड़ित होकर पलायन कर गए थे, वे अब वापस लौट आए हैं। इनमें से 31 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया है, जो निर्माणाधीन है। सांसद नाग ने परतापुर में आयोजित होने वाले दशहरा उत्सव के लिए मां दंतेश्वरी के रथ निर्माण हेतु सहयोग करने की घोषणा की, साथ ही विकास कार्यों के लिए सांसद निधि से 10 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की।