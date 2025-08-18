Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur News: वीकेंड पर ऊर्जा पार्क में रही रौनक, फैमिली संग किया एंजॉय, देखें तस्वीरें

Raipur News: टॉय ट्रेन और झूलों का मजा लिया तो बड़ों ने पार्क की हरियाली और खुले वातावरण में सुकून पाया। परिवारों संग पिकनिक मनाते लोग छुट्टियों का आनंद उठाते दिखे।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 18, 2025

Raipur News: वीकेंड पर ऊर्जा पार्क में रही रौनक, फैमिली संग किया एंजॉय, देखें तस्वीरें

15 अगस्त से शुरू हुई छुट्टियों ने इस बार वीकेंड को खास बना दिया। 17 अगस्त तक चले इस लंबे अवकाश में लोगों ने जहां लॉन्ग ड्राइव का आनंद लिया, वहीं कई परिवार पिकनिक और घूमने फिरने में शामिल हुए।

Raipur News: वीकेंड पर ऊर्जा पार्क में रही रौनक, फैमिली संग किया एंजॉय, देखें तस्वीरें

परिवारों संग पिकनिक मनाते लोग छुट्टियों का आनंद उठाते दिखे। इस दौरान पार्क में हलचल और रौनक बढ़ी रही।

Raipur News: वीकेंड पर ऊर्जा पार्क में रही रौनक, फैमिली संग किया एंजॉय, देखें तस्वीरें

बच्चों ने टॉय ट्रेन और झूलों का मजा लिया।

Raipur News: वीकेंड पर ऊर्जा पार्क में रही रौनक, फैमिली संग किया एंजॉय, देखें तस्वीरें

बड़ों ने पार्क की हरियाली और खुले वातावरण में सुकून पाया।

Raipur News: वीकेंड पर ऊर्जा पार्क में रही रौनक, फैमिली संग किया एंजॉय, देखें तस्वीरें

टॉय ट्रेन, बोट और हरियाली का लिया आनंद

cg news

Published on:

18 Aug 2025 01:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: वीकेंड पर ऊर्जा पार्क में रही रौनक, फैमिली संग किया एंजॉय, देखें तस्वीरें

