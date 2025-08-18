Raipur News: वीकेंड पर ऊर्जा पार्क में रही रौनक, फैमिली संग किया एंजॉय, देखें तस्वीरें

15 अगस्त से शुरू हुई छुट्टियों ने इस बार वीकेंड को खास बना दिया। 17 अगस्त तक चले इस लंबे अवकाश में लोगों ने जहां लॉन्ग ड्राइव का आनंद लिया, वहीं कई परिवार पिकनिक और घूमने फिरने में शामिल हुए।
परिवारों संग पिकनिक मनाते लोग छुट्टियों का आनंद उठाते दिखे। इस दौरान पार्क में हलचल और रौनक बढ़ी रही।
बच्चों ने टॉय ट्रेन और झूलों का मजा लिया।
बड़ों ने पार्क की हरियाली और खुले वातावरण में सुकून पाया।
टॉय ट्रेन, बोट और हरियाली का लिया आनंद
