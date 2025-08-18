Raipur News: वीकेंड पर ऊर्जा पार्क में रही रौनक, फैमिली संग किया एंजॉय, देखें तस्वीरें

15 अगस्त से शुरू हुई छुट्टियों ने इस बार वीकेंड को खास बना दिया। 17 अगस्त तक चले इस लंबे अवकाश में लोगों ने जहां लॉन्ग ड्राइव का आनंद लिया, वहीं कई परिवार पिकनिक और घूमने फिरने में शामिल हुए।