Garba Night: रायपुर में आधी रात को मौसम का बदला मिजाज, गरज के साथ जमकर हुई बारिश, देखें Photo

श्रद्धालु और गरबा में शामिल होने पहुंचे लोग बारिश के चलते कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर अपने घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। अचानक हुई बारिश से गर्मी और उमस से राहत तो मिली, लेकिन दूसरी ओर जलभराव ने नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।