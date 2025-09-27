Garba Night: रायपुर में आधी रात को मौसम का बदला मिजाज, गरज के साथ जमकर हुई बारिश, देखें Photo

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आधी रात बादलों की तेज़ गर्जना के बीच जमकर बारिश हुई। तेज़ बरसात के कारण शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे देर रात यातायात बाधित हो गया।
बारिश का असर नवरात्र पर्व के दौरान चल रहे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर भी पड़ा। शहर के कई गरबा स्थलों और दुर्गा पंडालों में पानी भर जाने से अव्यवस्था की स्थिति बन गई।
श्रद्धालु और गरबा में शामिल होने पहुंचे लोग बारिश के चलते कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर अपने घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। अचानक हुई बारिश से गर्मी और उमस से राहत तो मिली, लेकिन दूसरी ओर जलभराव ने नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।
