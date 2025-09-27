Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Garba Night: रायपुर में आधी रात को मौसम का बदला मिजाज, गरज के साथ जमकर हुई बारिश, देखें Photo

Garba Night: रायपुर में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आधी रात बादलों की तेज़ गर्जना के बीच जमकर बारिश हुई।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 27, 2025

Garba Night: रायपुर में आधी रात को मौसम का बदला मिजाज, गरज के साथ जमकर हुई बारिश, देखें Photo

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आधी रात बादलों की तेज़ गर्जना के बीच जमकर बारिश हुई। तेज़ बरसात के कारण शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे देर रात यातायात बाधित हो गया।

Garba Night: रायपुर में आधी रात को मौसम का बदला मिजाज, गरज के साथ जमकर हुई बारिश, देखें Photo

बारिश का असर नवरात्र पर्व के दौरान चल रहे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर भी पड़ा। शहर के कई गरबा स्थलों और दुर्गा पंडालों में पानी भर जाने से अव्यवस्था की स्थिति बन गई।

Garba Night: रायपुर में आधी रात को मौसम का बदला मिजाज, गरज के साथ जमकर हुई बारिश, देखें Photo

श्रद्धालु और गरबा में शामिल होने पहुंचे लोग बारिश के चलते कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर अपने घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। अचानक हुई बारिश से गर्मी और उमस से राहत तो मिली, लेकिन दूसरी ओर जलभराव ने नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Garba Night: रायपुर में आधी रात को मौसम का बदला मिजाज, गरज के साथ जमकर हुई बारिश, देखें Photo

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

