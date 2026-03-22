Raipur: श्रीराम जन्मोत्सव में गायत्री परिवार ने किया दीप यज्ञ

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) के बूढ़ापारा स्थित प्राचीन श्रीराम मंदिर में 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri) गुड़ी पड़वा से श्री राम जन्मोत्सव शुरू हुआ है।