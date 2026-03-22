Raipur: श्रीराम जन्मोत्सव में गायत्री परिवार ने किया दीप यज्ञ

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) के बूढ़ापारा स्थित प्राचीन श्रीराम मंदिर में 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri) गुड़ी पड़वा से श्री राम जन्मोत्सव शुरू हुआ है।
श्रीराम मंदिर (Shri Ram Mandir) बूढ़ापारा ट्रस्ट की सुखदा लाखे ने बताया कि रोजाना सुबह 6 बजे भगवान राम का अभिषेक व शृंगार किया जाता है।
श्रीराम जन्मोत्सव (Ram Janmotsav) के तहत 21 मार्च को गायत्री परिवार द्वारा दीप यज्ञ (Deep Yagya) किया गया।
श्री राम मंदिर बूढ़ापारा में शाम को भजन कीर्तन और आरती (Arati) की गई। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया।
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