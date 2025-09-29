Asia Cup 2025: एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर जीत, रायपुर में जश्न का माहौल, देखें Photo

Asia Cup 2025: एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है।
छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में भी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों ने इस ऐतिहासिक पल को जमकर मनाया।
शहर के जय स्तंभ चौक पर बड़ी संख्या में प्रशंसक इकट्ठा हो गए। लोग भारत माता की जय और टीम इंडिया जिंदाबाद के नारों के साथ सड़कों पर उतर आए। ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते-गाते हुए फैंस ने जीत का जश्न मनाया।
जश्न के बीच जय स्तंभ चौक पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन गई। बड़ी संख्या में वाहन फंस गए और पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी।
फैंस ने तिरंगा लहराते हुए आतिशबाजी की और एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी साझा की। रायपुर का माहौल देर रात तक जीत के उल्लास में डूबा रहा।
