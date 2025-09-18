Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Kharun Aarti: PM मोदी के जन्मदिन पर CM साय ने की खारुन भव्य महाआरती, देखें Photo..

Kharun Aarti: रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बुधवार शाम महादेव घाट, रायपुर में आयोजित खारुन मईया समरसता भव्य महाआरती में शामिल हुए। संयुक्त रूप से आयोजन सनातन ध्वज वाहिनी एवं महिला मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 18, 2025

Kharun Aarti: PM मोदी के जन्मदिन पर CM साय ने की खारुन भव्य महाआरती, देखें Photo..(photo-patrika)

Kharun Aarti: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बुधवार शाम महादेव घाट, रायपुर में आयोजित खारुन मईया समरसता भव्य महाआरती में शामिल हुए। संयुक्त रूप से आयोजन सनातन ध्वज वाहिनी एवं महिला मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया।

Kharun Aarti: PM मोदी के जन्मदिन पर CM साय ने की खारुन भव्य महाआरती, देखें Photo..(photo-patrika)

खारुन नदी तट पर 21 सौ दीपों का दीपदान भी किया गया। साय ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है। वे आज आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं।

Kharun Aarti: PM मोदी के जन्मदिन पर CM साय ने की खारुन भव्य महाआरती, देखें Photo..(photo-patrika)

साय ने कहा, साध्वी प्रज्ञा भारती के नेतृत्व में चंद्रपुर स्थित महानदी तट पर गंगा आरती की शुरुआत हुई थी, जो आज भी निरंतर जारी है। इसके बाद रायगढ़ की केलो नदी में भी गंगा आरती प्रारंभ हुई, जो नदी संरक्षण की दिशा में एक उत्कृष्ट पहल है।

Kharun Aarti: PM मोदी के जन्मदिन पर CM साय ने की खारुन भव्य महाआरती, देखें Photo..(photo-patrika)

आयोजन के लिए सनातन ध्वज वाहिनी एवं महिला मोर्चा के सदस्यों की सराहना की। रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, नदियों की आरती हमारी आस्था का प्रतीक है।

Kharun Aarti: PM मोदी के जन्मदिन पर CM साय ने की खारुन भव्य महाआरती, देखें Photo..(photo-patrika)

साध्वी प्रज्ञा भारती, रायपुर ग्रामीण विधायक मोती लाल साहू, महापौर मीनल चौबे, अपेक्स अध्यक्ष केदार गुप्ता, नॉन अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव और श्रद्धालु उपस्थित थे।

Published on:

18 Sept 2025 11:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Kharun Aarti: PM मोदी के जन्मदिन पर CM साय ने की खारुन भव्य महाआरती, देखें Photo..

