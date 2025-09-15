मंत्री राजवाड़े का सरगुजा संभाग प्रवास, विभिन्न संस्थाओं का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

CG News: अपने प्रवास के दौरान मंत्री राजवाड़े वृद्धाश्रम भी पहुँचीं। यहाँ निवासरत वरिष्ठजनों से आत्मीय भेंटवार्ता कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने उनके स्वास्थ्य, देखभाल एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी ली और कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की धरोहर हैं, जिनका सम्मान और स्नेहपूर्वक देखभाल करना सभी की जिम्मेदारी है। मंत्री ने आश्रम प्रबंधन को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।