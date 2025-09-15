मंत्री राजवाड़े का सरगुजा संभाग प्रवास, विभिन्न संस्थाओं का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Patrika LogoSwitch to English

मंत्री राजवाड़े का सरगुजा संभाग प्रवास, विभिन्न संस्थाओं का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

CG News: महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सरगुजा संभाग के दौरे पर कोरिया जिले के बैकुंठपुर में संचालित विभिन्न संस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति, वरिष्ठजन कल्याण और विशेष बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

रायपुर

Khyati Parihar

Sep 15, 2025

महिला एवं बाल विकास मंत्री का सरगुजा संभाग प्रवास (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सरगुजा संभाग के दौरे पर कोरिया जिले के बैकुंठपुर में संचालित विभिन्न संस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति, वरिष्ठजन कल्याण और विशेष बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास मंत्री का सरगुजा संभाग प्रवास (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: सबसे पहले मंत्री राजवाड़े सखी वन स्टॉप सेंटर पहुँचीं। यहाँ उन्होंने महिलाओं के लिए उपलब्ध परामर्श, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार से अवलोकन किया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री का सरगुजा संभाग प्रवास (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को और अधिक संवेदनशीलता व तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। लाभान्वित महिलाओं से चर्चा करते हुए मंत्री ने उनकी समस्याओं व अनुभवों को सुना और महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता बताया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री का सरगुजा संभाग प्रवास (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: राजवाड़े ने नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। यहां संचालित गतिविधियों, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और पुनर्वास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र संचालकों को नशा मुक्ति की दिशा में और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के सुझाव दिए और कहा कि स्वस्थ व नशामुक्त समाज निर्माण में ऐसे केंद्रों की भूमिका अहम है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री का सरगुजा संभाग प्रवास (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: इसके पश्चात उन्होंने शासकीय बौद्धिक मंदता बालक विशेष आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान विशेष बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खेलकूद और अन्य गतिविधियों का विस्तार से अवलोकन किया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री का सरगुजा संभाग प्रवास (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: संस्था के शिक्षकों व स्टाफ से चर्चा कर मंत्री ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष बच्चों के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार सतत प्रयासरत है और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री का सरगुजा संभाग प्रवास (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: अपने दौरे के दौरान मंत्री राजवाड़े ने ग्राम कटगोड़ी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों को दिए जा रहे पोषण आहार, प्रारंभिक शिक्षा और खेलकूद गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका से मातृ-शिशु पोषण योजनाओं के क्रियान्वयन, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और केंद्र की नियमित कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की।

महिला एवं बाल विकास मंत्री का सरगुजा संभाग प्रवास (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: अपने प्रवास के दौरान मंत्री राजवाड़े वृद्धाश्रम भी पहुँचीं। यहाँ निवासरत वरिष्ठजनों से आत्मीय भेंटवार्ता कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने उनके स्वास्थ्य, देखभाल एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी ली और कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की धरोहर हैं, जिनका सम्मान और स्नेहपूर्वक देखभाल करना सभी की जिम्मेदारी है। मंत्री ने आश्रम प्रबंधन को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

महिला एवं बाल विकास मंत्री का सरगुजा संभाग प्रवास (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मंत्री राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति, वरिष्ठजनों के सम्मान और विशेष बच्चों के विकास के लिए निरंतर संकल्पित है। कोरिया प्रवास के दौरान किया गया यह निरीक्षण उसी दिशा में उठाया गया ठोस कदम है, जहाँ शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ बच्चों-महिलाओं-माताओं को जमीनी स्तर तक सुनिश्चित हो सके।

