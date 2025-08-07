Monsoon Alert: 7 से 9 अगस्त तक बारिश का अलर्ट! गरज-चमक के साथ जमकर बरसेंगे बादल, IMD का ताजा अपडेट जारी

Monsoon Alert: वहीं रायपुर जिले में 578.7 मिमी बारिश हुई है। यह सामान्य से 5 फीसदी ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में छिट-पुट बारिश हुई है। जगदलपुर में 4, ओरछा में 3, मुकडेगा में 2, दुर्ग, बिलाईगढ़, कोंटा, घरघोड़ा व रामचंद्रपुर में 1-1 सेमी पानी बरसा है। कई स्थानों पर इससे कम पानी गिरा है।