रायपुर

Nava Raipur: सरकार छत्तीसगढ़ को सेमीकंडक्टर डिजाइन का प्रमुख केंद्र बनाने को प्रतिबद्ध

मेक इन सिलिकॉन संगोष्ठी का आयोजन ट्रिपलआईटी नवा रायपुर में किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 08, 2025

मेक इन सिलिकॉन

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ट्रिपलआईटी नवा रायपुर (Nava Raipur) में आयोजित मेक इन सिलिकॉन (Make in Silicon) संगोष्ठी में शामिल हुए, जहां राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन में छत्तीसगढ़ की भूमिका और नई औद्योगिक नीति के माध्यम से सेमीकंडक्टर यूनिट्स को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई।

सीएम विष्णुदेव साय

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर उद्योग (Semiconductor Industry) के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। स्किल्ड युवा, सस्ती एवं निर्बाध बिजली, मजबूत बुनियादी औद्योगिक ढांचा है। सरकार मध्य भारत में छत्तीसगढ़ को सेमीकंडक्टर डिजाइन, टेस्टिंग और पैकेजिंग का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार नई औद्योगिक नीति (CG New Industrial Policy) और प्रोत्साहन योजनाओं से इसे तेजी से आगे बढ़ा रही है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करने में तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा

कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में आरंभ हुई भारत सेमीकंडक्टर मिशन जैसी परिवर्तनकारी पहल ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति और दिशा प्रदान की है।

मेक इन सिलिकॉन संगोष्ठी

नवा रायपुर स्थित आईआईआईटी (IIIT) कैंपस में आयोजित मेक इन सिलिकॉन संगोष्ठी बड़ी संख्या में गणमान्यजन उपस्थित थे।

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Naya raipur

रायपुर

Published on:

08 Nov 2025 03:11 am

