Nava Raipur: सरकार छत्तीसगढ़ को सेमीकंडक्टर डिजाइन का प्रमुख केंद्र बनाने को प्रतिबद्ध

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ट्रिपलआईटी नवा रायपुर (Nava Raipur) में आयोजित मेक इन सिलिकॉन (Make in Silicon) संगोष्ठी में शामिल हुए, जहां राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन में छत्तीसगढ़ की भूमिका और नई औद्योगिक नीति के माध्यम से सेमीकंडक्टर यूनिट्स को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई।