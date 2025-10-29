नेवल यूनिट एनसीसी ने निकाली नशा मुक्त भारत रैली, SEE PICS

कार्यक्रम के दौरान कैडेट्स की भेंट ग्राम प्रधान हिरामन नाथूराम साहू से हुई। उन्होंने कैडेट्स को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित किया और नशा मुक्ति के प्रति उनके प्रयासों की सराहना की। ग्राम प्रधान ने कहा कि “ऐसे जागरूकता अभियानों से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है और युवा वर्ग को एक सही दिशा मिलती है।