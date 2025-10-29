नेवल यूनिट एनसीसी ने निकाली नशा मुक्त भारत रैली, SEE PICS

रायपुर। 1 सीजी नेवल यूनिट एनसीसी रायपुर (एमपी एवं सीजी निदेशालय) के कैडेट्स ने बुधवार को नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का सफल आयोजन लखोली गाँव में किया । इस आयोजन में मोस्ट एंटरप्राइजिंग नेवल यूनिट के कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
रैली का शुभारंभ कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर पी. अनिरुद्ध ने हरी झंडी दिखाकर किया । इस अवसर पर लेफ्टिनेंट कमांडर अखिल शर्मा, सब लेफ्टिनेंट नंदकिशोर मीना (एएनओ), चीफ इंस्ट्रक्टर बलविंदर पेटी ऑफिसर, अमरदीप चावड़ा पेटी ऑफिसर, जगदीश बिष्ट एलएस, अल्का पटेल (सीटीओ), नेहा साह (जीसीआई) सहित अन्य प्रशिक्षकगण उपस्थित थे।
रैली के दौरान कैडेट्स ने पूरे गाँव में “नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो”, “युवाओं का नारा – नशा मुक्त हो हमारा प्यारा देश हमारा” जैसे नारों से ग्रामीणों को नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा दी।
इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को दर्शाया गया, जिसे ग्रामीणों ने बड़ी रुचि से देखा।
कार्यक्रम के दौरान कैडेट्स की भेंट ग्राम प्रधान हिरामन नाथूराम साहू से हुई। उन्होंने कैडेट्स को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित किया और नशा मुक्ति के प्रति उनके प्रयासों की सराहना की। ग्राम प्रधान ने कहा कि “ऐसे जागरूकता अभियानों से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है और युवा वर्ग को एक सही दिशा मिलती है।
कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में नशे के प्रति जागरूकता फैलाना और युवाओं को स्वस्थ, सशक्त एवं अनुशासित जीवन की ओर प्रेरित करना था।1 सीजी नेवल यूनिट एनसीसी, रायपुर द्वारा यह पहल गाँव में एक प्रेरणादायी कदम साबित हुई।
