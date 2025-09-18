फ्रेशर पार्टी में झूमें स्टूडेंट्स, SEE PICS

रायपुर। राजधानी के प्रगति कॉलेज में बुधवार को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नये विद्यार्थियों का फ्रेशर्स डे मनाते हुए स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में रैम्प वाक से किया गया। जिसमें डीजे और डोल के धून और मस्ती भरे माहौल में प्रगति कॉलेज के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के सिनियर्स ने अपने जुनियर्स का उनके नए सत्र में स्वागत किया,
प्रगति कॉलेज कैम्पस में आयोजित इस पार्टी का प्रारंभ प्राचार्या डॉ सौम्या नैयर ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया। इस अवसर पर प्राचार्या ने कहा कि कहा कि विद्यार्थियों की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अनुशासन ही जीवन में सफलता में पहली सीढ़ी होती है। वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ राम कृष्ण रात ने कहा कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखकर समय के मूल्य को समझते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दिया।
कार्यकम का आकर्षण डीजे और बोल के धुन और मस्ती भरे माहौल में विद्यार्थियों के रंग-बिरंगे परिधान में खुशियां बिखेरना था। इस अवसर पर जुनिवरों के इन्ट्रो, नृत्य, गीत और हास्य प्रसंगों ने शीनियर्स को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। वेलकम पार्टी का मुख्य आकर्षण था जुनियरों का रैम्प वॉक। सीनियर्स द्वारा जूनिवर्स के लिए नानाविध मनोरंजक प्रतियागिता का आयोजन किया गया। मस्ती के बीच बेस्ट मिस और मिस्टर का चयन किया गया एवं जुनियर्स विद्यार्थियों का सिनियर्स ने विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए गए।
ये रहे विनरःमिस्टर फ्रेशर शत्रुजय शुक्ला (बी.कॉम प्रथम वर्ष), मिस फ्रेशर अंशिका शर्मा (बी.कॉम प्रथम वर्ष),मिस्टर ईवनिंग करण सोनी (बी.कॉम प्रथम वर्ष), मिस ईवनिंग पुर्णासी पकां (बी.कॉम प्रथम वर्ष),मिस्टर पर्सनालिटी प्रितेश पानी (बी.कॉम प्रथम वर्ष), मिस पर्सनालिटी श्रेया सिंह (बी.कॉम प्रथम वर्ष),मिस्टर फ्रेशर श्वेतार्क कश्यप (बी.बी.ए. प्रथम वर्ष), मिस फ्रेशर नैनसी शुक्ला (बी.बी.ए. प्रथम वर्ष),मिस्टर ईवनिंग मोक्ष अग्रवाल (बी.बी.ए. प्रथम वर्ष), मिस ईवनिंग आर्या बजाज (बी.बी.ए. प्रथम वर्ष),मिस्टर पर्सनालिटी वंश शुक्ला (बी.बी.ए. प्रथम वर्ष), मिस्टर फ्रेशर आदित्य राज तिवारी (एम.कॉम. प्रथम वर्ष), मिस फ्रेशर सुहानी वर्मा (एम.कॉम. प्रथम वर्ष), मिस्टर ईवनिंग समीर पण्डा (एम.कॉम. प्रथम वर्ष),मिस ईवनिंग ईशा साहू (एम.कॉम. प्रथम वर्ष), मिस्टर पर्सनालिटी, विकाश पटेल (एम.कॉम. प्रथम वर्ष),मिस पर्सनालिटी आंचल पासवान (एम.कॉम. प्रथम वर्ष)
इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य , एडमिस्ट्रेटर ज्योति ठाकुर वाणिज्य एवं प्रबंधन के विभागाध्यक्ष रामकृष्ण कम्प्यूटर सांइसके विभागाध्यक्ष मनु रवानी तथा पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष प्रवीण कुमार, शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ के एन गजपाल, समस्त प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थियों ने अपनी मरिणामी उपस्थित दर्ज कराई।
