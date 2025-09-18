फ्रेशर पार्टी में झूमें स्टूडेंट्स, SEE PICS

ये रहे विनरःमिस्टर फ्रेशर शत्रुजय शुक्ला (बी.कॉम प्रथम वर्ष), मिस फ्रेशर अंशिका शर्मा (बी.कॉम प्रथम वर्ष),मिस्टर ईवनिंग करण सोनी (बी.कॉम प्रथम वर्ष), मिस ईवनिंग पुर्णासी पकां (बी.कॉम प्रथम वर्ष),मिस्टर पर्सनालिटी प्रितेश पानी (बी.कॉम प्रथम वर्ष), मिस पर्सनालिटी श्रेया सिंह (बी.कॉम प्रथम वर्ष),मिस्टर फ्रेशर श्वेतार्क कश्यप (बी.बी.ए. प्रथम वर्ष), मिस फ्रेशर नैनसी शुक्ला (बी.बी.ए. प्रथम वर्ष),मिस्टर ईवनिंग मोक्ष अग्रवाल (बी.बी.ए. प्रथम वर्ष), मिस ईवनिंग आर्या बजाज (बी.बी.ए. प्रथम वर्ष),मिस्टर पर्सनालिटी वंश शुक्ला (बी.बी.ए. प्रथम वर्ष), मिस्टर फ्रेशर आदित्य राज तिवारी (एम.कॉम. प्रथम वर्ष), मिस फ्रेशर सुहानी वर्मा (एम.कॉम. प्रथम वर्ष), मिस्टर ईवनिंग समीर पण्डा (एम.कॉम. प्रथम वर्ष),मिस ईवनिंग ईशा साहू (एम.कॉम. प्रथम वर्ष), मिस्टर पर्सनालिटी, विकाश पटेल (एम.कॉम. प्रथम वर्ष),मिस पर्सनालिटी आंचल पासवान (एम.कॉम. प्रथम वर्ष)