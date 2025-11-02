Nava Raipur: पीएम मोदी ने हृदयरोग से स्वस्थ हुए 2500 बच्चों से की ‘दिल की बात’

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस 1 नवंबर पर आयोजित राज्योत्सव के लिए आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर (Nava Raipur) स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल भी गए।
पीएम मोदी ‘दिल की बात’ कार्यक्रम के तहत श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में आयोजित गिफ्ट ऑफ लाइफ सेरेमनी कार्यक्रम में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करा चुके 2500 बच्चों से दिल की बात कार्यक्रम के तहत बातचीत की।
पीएम मोदी ने बच्चों को योग, नियमित नींद, संतुलित आहार और अनुशासित जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा दी, साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण और वृक्षारोपण के संदेश पर जोर दिया और अपने अभियान एक पेड़ मां के नाम को साझा करते हुए सभी को अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया।
दिल की बात कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, लीजेंड क्रिकेटर सुनील गावस्कर सहित गणमान्यजन मौजूद थे।
