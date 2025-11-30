Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

DGP/IGP Conference: पीएम नरेंद्र मोदी का डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए रायपुर पहुंचने पर आत्मीय स्वागत

Raipur News: गवर्नर रमेन डेका, होम मिनिस्टर अमित शाह, सीएम विष्णुदेव साय सहित जनप्रतिनिधियों ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर स्वागत किया...

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 30, 2025

PM Narendra Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस (DGP/IGP Conference) के लिए 28 नवंबर की रात को वायुसेना के विशेष विमान से रायपुर पहुंचे। पीएम मोदी का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने स्वागत किया।

PM Narendra Modi

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का स्वागत करते हुए।

PM Narendra Modi

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह।

PM Narendra Modi

डिप्टी सीएम (Deputy CM) द्वय अरुण साव और विजय शर्मा।

PM Narendra Modi

भाजपा (BJP) प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव।

PM Narendra Modi

स्कूल शिक्षा मंत्री (Education Minister) गजेंद्र यादव और कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब।

PM Narendra Modi

रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू और धरसींवा विधायक छत्तीसगढ़ी फिल्म स्टार (Chhattisgarhi Film Star) अनुज शर्मा।

PM Narendra Modi

पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल और रायपुर मेयर (Raipur Mayor) मीनल चौबे ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। नवा रायपुर में 30 नवंबर तक नक्सलवाद (Naxalism), साइबर क्राइम (Cyber ​​Crime) और आंतरिक सुरक्षा पर मंथन होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

CG Naxal News

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

PM नरेन्द्र मोदी

naxal news

Naya raipur

PM Narendra Modi

रायपुर

Published on:

30 Nov 2025 12:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / DGP/IGP Conference: पीएम नरेंद्र मोदी का डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए रायपुर पहुंचने पर आत्मीय स्वागत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर सियासी तकरार तेज, राहुल गांधी के बयान पर डिप्टी CM शर्मा बोले- इटली के चश्में से नहीं दिखेगा, भारत का चश्मा लगाए

राहुल गांधी के प्रदूषण बयान पर सियासत गर्म (फोटो सोर्स- X हैंडल)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया के बीच गृहमंत्री का बड़ा बयान, कहा- 2003 की मतदाता सूची में नाम होना जरुरी, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल

CG News: छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया के बीच गृहमंत्री का बड़ा बयान, कहा- 2003 की मतदाता सूची में नाम होना जरुरी, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल
रायपुर

CG News: कांग्रेस भवन में पर्चा कांड! अमित पठानिया पर लगा दलाली का आरोप, संगठन में बढ़ा तनाव

अमित पठानिया पर लगा दलाली का आरोप (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Vyapam: व्यापम ने जारी की अमीन भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड, जानें पूरा नियम

CG Vyapam: व्यापम ने जारी की अमीन भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड, जानें पूरा नियम
रायपुर

झीरम घाटी के मास्टरमाइंड के सरेंडर पर डिप्टी CM का बड़ा दावा, बोले- नक्सलवाद 80% खत्म, बाकी भी जल्द मिटेगा

डिप्टी CM का बड़ा दावा (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.