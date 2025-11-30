DGP/IGP Conference: पीएम नरेंद्र मोदी का डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए रायपुर पहुंचने पर आत्मीय स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस (DGP/IGP Conference) के लिए 28 नवंबर की रात को वायुसेना के विशेष विमान से रायपुर पहुंचे। पीएम मोदी का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने स्वागत किया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का स्वागत करते हुए।
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह।
डिप्टी सीएम (Deputy CM) द्वय अरुण साव और विजय शर्मा।
भाजपा (BJP) प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव।
स्कूल शिक्षा मंत्री (Education Minister) गजेंद्र यादव और कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब।
रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू और धरसींवा विधायक छत्तीसगढ़ी फिल्म स्टार (Chhattisgarhi Film Star) अनुज शर्मा।
पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल और रायपुर मेयर (Raipur Mayor) मीनल चौबे ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। नवा रायपुर में 30 नवंबर तक नक्सलवाद (Naxalism), साइबर क्राइम (Cyber Crime) और आंतरिक सुरक्षा पर मंथन होगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़