CG News: गुढि़यारी में गणेश उत्सव की तैयारी, शिव महिमा पर आधारित झांकी, देखें तस्वीरें

इस तरीके के पंडाल और कला से लोगों का विश्वास भगवान में और बढ़ेगा। पंडाल के सामने नाग देवता की मूर्ति बनाई गई है।
रायपुर के गुढ़ियारी में करीबन 105 साल से गणेश उत्सव मनाया जाता है। इस झांकियों से भक्तों को एक अच्छा संदेश जाएगा।
हर साल छत्तीसगढ़ से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गुढ़ियारी गणेश भगवान के दर्शन के लिए आते हैं।
रायपुर के गुढि़यारी में गणेश उत्सव की धूम-धाम से तैयारी चल रही है। इस बार शिव महिमा की झांकी देखने मिलेगी।
गणेश पूजा का त्यौहार इस साल पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। @Trilochan Manikpuri
