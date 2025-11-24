Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच की तैयारी, स्टेडियम खिलाड़ियों के रहेगी खास सुविधा, देखें

IND VS SA Match: शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसकी तैयारी जोरो से चल रही हैं। वर्तमान समय में स्टेडियम की साफ-सफाई की जा रही हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 24, 2025

रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच की तैयारी, स्टेडियम खिलाड़ियों के रहेगी खास सुविधा, देखें

नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसकी तैयारी जोरो से चल रही हैं। वर्तमान समय में स्टेडियम की साफ-सफाई की जा रही हैं।

रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच की तैयारी, स्टेडियम खिलाड़ियों के रहेगी खास सुविधा, देखें

सेंध तालाब के रोड़ पार वाले पार्किग में इस बार पार्किग की समस्या आ सकती हैं। यहां पर मुरम की खुदाई होने से गड्ढ़ा बन चूका हैं। यहां पर जगह छोटी पड़ने की संभवना हैं।

रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच की तैयारी, स्टेडियम खिलाड़ियों के रहेगी खास सुविधा, देखें

पहले यह लकड़ी के बैरीकेड्स होते थे, जिसे अब स्थाई रुप से लोहे के लगाए जा रहे हैं। पानी के लिए नयी टंकी का निर्माण भी किया जा रहा हैं। परिसर के अंदर एक नया बोर भी किया गया हैं

रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच की तैयारी, स्टेडियम खिलाड़ियों के रहेगी खास सुविधा, देखें

टूटी हुई कुर्सियों को बदला जा रहा हैं। इंट्री गेट पर बैरीकेड्स लगाये जा रहे हैं। पहले यह लकड़ी के बैरीकेड्स होते थे, जिसे अब स्थाई रुप से लोहे के लगाए जा रहे हैं।

रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच की तैयारी, स्टेडियम खिलाड़ियों के रहेगी खास सुविधा, देखें

क्रिकेट प्रेमियों को पार्किग के दूर तक चलना पड़ सकता हैं। सीएससीएस के पदाधिकारी मिटिंग कर रहे हैं, ताकि मैच का सफल आयोजन पूरा किया जा सके।

रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच की तैयारी, स्टेडियम खिलाड़ियों के रहेगी खास सुविधा, देखें

परिसर के अंदर एक नया बोर भी किया गया हैं। इससे पानी की समस्या दूर किया जा सकेगा। मुख्य द्वार के सामने ही बने मूर्तियों को पेंट की जरुरत है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Nov 2025 04:08 pm

Published on:

24 Nov 2025 04:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच की तैयारी, स्टेडियम खिलाड़ियों के रहेगी खास सुविधा, देखें

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Dharmendra Passed Away: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का जाना भारतीय कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति, सीएम साय ने जताया दुःख

Dharmendra Passed Away : दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का जाना भारतीय कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति, सीएम साय ने जताया दुःख
रायपुर

चुनाव तैयारी पर सवाल! शहरों में नहीं दिख रहे BLO, सिर्फ 11 दिन बचे, रात में भी काम करने के निर्देश…

चुनाव तैयारी पर सवाल! शहरों में नहीं दिख रहे BLO, सिर्फ 11 दिन बचे, रात में भी काम करने के निर्देश...(photo-patrika)
रायपुर

CGPSC 2024: सीजीपीएससी तैयारी में कैसे करें स्मार्ट स्टडी? रैंकर्स ने बताए शॉर्टकट और ट्रिक्स, जानें

सीजीपीएससी तैयारी में कैसे करें स्मार्ट स्टडी? (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 22 हजार पद खाली, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल- कैसे सुधरेगी शिक्षा गुणवत्ता?

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 22 हजार पद खाली, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल- कैसे सुधरेगी शिक्षा गुणवत्ता?(photo-patrika)
रायपुर

'डेथ सीन की शूटिंग में भी धर्मेंद्र सर मजाक करते रहे…'

Dharmendra Passed Away
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.