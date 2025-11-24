रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच की तैयारी, स्टेडियम खिलाड़ियों के रहेगी खास सुविधा, देखें

नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसकी तैयारी जोरो से चल रही हैं। वर्तमान समय में स्टेडियम की साफ-सफाई की जा रही हैं।
सेंध तालाब के रोड़ पार वाले पार्किग में इस बार पार्किग की समस्या आ सकती हैं। यहां पर मुरम की खुदाई होने से गड्ढ़ा बन चूका हैं। यहां पर जगह छोटी पड़ने की संभवना हैं।
पहले यह लकड़ी के बैरीकेड्स होते थे, जिसे अब स्थाई रुप से लोहे के लगाए जा रहे हैं। पानी के लिए नयी टंकी का निर्माण भी किया जा रहा हैं। परिसर के अंदर एक नया बोर भी किया गया हैं
टूटी हुई कुर्सियों को बदला जा रहा हैं। इंट्री गेट पर बैरीकेड्स लगाये जा रहे हैं। पहले यह लकड़ी के बैरीकेड्स होते थे, जिसे अब स्थाई रुप से लोहे के लगाए जा रहे हैं।
क्रिकेट प्रेमियों को पार्किग के दूर तक चलना पड़ सकता हैं। सीएससीएस के पदाधिकारी मिटिंग कर रहे हैं, ताकि मैच का सफल आयोजन पूरा किया जा सके।
परिसर के अंदर एक नया बोर भी किया गया हैं। इससे पानी की समस्या दूर किया जा सकेगा। मुख्य द्वार के सामने ही बने मूर्तियों को पेंट की जरुरत है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़