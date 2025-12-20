Raipur: छत्तीसगढ़ में 1.50 लाख रोजगार सृजित होंगे

छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार (BJP Government) के दो साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मिनिस्टर देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के लिए एक नई औद्योगिक नीति (Industrial Policy) तैयार की गई। यह औद्योगिक नीति लागू की गई, तब से 18000 करोड़ रुपए के निवेश से 2505 उद्योग स्थापित किए गए हैं। सीएसआईडीसी (CSIDC) के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, उद्योग सचिव रजत कुमार, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।