20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: छत्तीसगढ़ में 1.50 लाख रोजगार सृजित होंगे

Chhattisgarh के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवंबर 2024 से अब तक राज्य ने 18 क्षेत्रों में 7.83 लाख करोड़ रुपए के 219 निवेश प्रस्ताव हासिल किए

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 20, 2025

Minister of Commerce and Industry

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने रायपुर (Raipur) में 19 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छत्तीसगढ़ अब सिर्फ निवेश (Investment) आकर्षित नहीं कर रहा, उन्हें तेज़ी से ज़मीन पर भी उतार रहा है। नवंबर 2024 से अब तक राज्य ने 18 क्षेत्रों में 7.83 लाख करोड़ रुपए के 219 निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं।

Minister of Commerce and Industry

कैबिनेट मंत्री देवांगन ने कहा कि निवेश प्रस्ताव में सेमीकंडक्टर (Semiconductors) और एआई (AI) से लेकर सीमेंट, बिजली और मैन्युफैक्चरिंग तक शामिल हैं। ये परियोजनाएं राज्य के अन्य जिलों में फैली हैं, जिनसे 1.50 लाख रोजगार सृजित (Job Creation) होंगे और यह पूरे राज्य में संतुलित विकास (Balanced Development) की ओर एक बड़ा संकेत है। नए उद्योगों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

Minister of Commerce and Industry

छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार (BJP Government) के दो साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मिनिस्टर देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के लिए एक नई औद्योगिक नीति (Industrial Policy) तैयार की गई। यह औद्योगिक नीति लागू की गई, तब से 18000 करोड़ रुपए के निवेश से 2505 उद्योग स्थापित किए गए हैं। सीएसआईडीसी (CSIDC) के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, उद्योग सचिव रजत कुमार, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

रायपुर

Published on:

20 Dec 2025 03:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Raipur: छत्तीसगढ़ में 1.50 लाख रोजगार सृजित होंगे

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

जहाँ बंदूकें खामोश हुईं, वहाँ भविष्य की नींव रखी जा रही है, पुनर्वास केंद्र में 35 आत्मसमर्पित नक्सली बने राजमिस्त्री

जहाँ बंदूकें खामोश हुईं, वहाँ भविष्य की नींव रखी जा रही है, पुनर्वास केंद्र में 35 आत्मसमर्पित नक्सली बने राजमिस्त्री
रायपुर

CG News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर निकली भर्ती,इस तारीख तक करें आवेदन

CG News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन
रायपुर

रंग, संस्कृति और विकास की कहानी कहता राज्योत्सव 2025

25 साल का छत्तीसगढ़... रंग, संस्कृति और विकास की कहानी कहता राज्योत्सव 2025, जानें क्या कुछ हुआ खास..?(photo-patrika)
रायपुर

CG Crime: रायपुर में नए साल से पहले 80 लाख की कोकीन के साथ युवक गिरफ्तार, ग्राहक की तलाश करते पकड़ाया

CG Crime: रायपुर में नए साल से पहले 80 लाख की कोकीन के साथ युवक गिरफ्तार, ग्राहक की तलाश करते पकड़ाया
रायपुर

ED Raid: रायपुर में ED की रेड, 30 से अधिक ठिकानों पर मारा छापा, जाँच जारी

ED Raid: रायपुर में ED की रेड, 30 से अधिक ठिकानों पर मारा छापा, जाँच जारी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.