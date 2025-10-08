Raipur: कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने बीजेपी सहयोग केंद्र में समस्याएं सुनी

भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर Raipur में सहयोग केंद्र फिर से शुरू किया गया।
छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र यादव 7 अक्टूबर को बीजेपी सहयोग केंद्र रायपुर (Sahyog Kendra Raipur) में उपस्थित हुए।
कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव (Cabinet Minister Gajendra Yadav) ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी एवं उनके समाधान हेतु संबंधितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भाजपा (Chhattisgarh BJP) की उपाध्यक्ष रंजना साहू, सहयोग केंद्र प्रभारी सच्चिदानंद उपासने, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज, प्रदेश आईटी सेल संयोजक सुनील पिल्लै सहित बीजेपी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।
