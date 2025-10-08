Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने बीजेपी सहयोग केंद्र में समस्याएं सुनी

भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय परिसर रायपुर में सहयोग केंद्र फिर से शुरू....

2 min read

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 08, 2025

BJP Sahyog Kendra

भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर Raipur में सहयोग केंद्र फिर से शुरू किया गया।

BJP Sahyog Kendra

छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र यादव 7 अक्टूबर को बीजेपी सहयोग केंद्र रायपुर (Sahyog Kendra Raipur) में उपस्थित हुए।

BJP Sahyog Kendra

कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव (Cabinet Minister Gajendra Yadav) ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी एवं उनके समाधान हेतु संबंधितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

BJP Sahyog Kendra

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भाजपा (Chhattisgarh BJP) की उपाध्यक्ष रंजना साहू, सहयोग केंद्र प्रभारी सच्चिदानंद उपासने, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज, प्रदेश आईटी सेल संयोजक सुनील पिल्लै सहित बीजेपी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

Published on:

08 Oct 2025 02:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Raipur: कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने बीजेपी सहयोग केंद्र में समस्याएं सुनी

बड़ी खबरें

View All

Chhattisgarh

रायपुर के सलमान ने सनातन धर्म को अपनाया.. पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कराया घर वापसी, पिलाया गंगाजल और..

baba bagheshwar
रायपुर

BJP की नई कार्यकारिणी की घोषणा… छह उपाध्यक्ष, दो महामंत्री और छह मंत्री बनाए, सूची में 32 पदाधिकारियों के नाम, देखें..

Chhattisgarh BJP
रायपुर

CG Politics: राहुल को गोली मारने के बयान का विरोध, कांग्रेस ने किया सिविल लाइन थाने का घेराव

CG Politics: राहुल को गोली मारने के बयान का विरोध, कांग्रेस ने किया सिविल लाइन थाने का घेराव
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के सफेद सोना पर बड़ा दांव, 5 साल में 10 गुना बढ़ी कॉटन फार्मिंग, जानें कहां कितना हुआ उत्पादन

CG News: छत्तीसगढ़ के सफेद सोना पर बड़ा दांव, 5 साल में 10 गुना बढ़ी कॉटन फार्मिंग, जानें कहां कितना हुआ उत्पादन
रायपुर

CG liquor Scam: शराब घोटाले मामले में जेल गए चैतन्य और दीपेन्द्र, 13 अक्टूबर को न्यायालय में में होंगे पेश

CG liquor Scam: शराब घोटाले मामले में जेल गए चैतन्य और दीपेन्द्र, 13 अक्टूबर को न्यायालय में में होंगे पेश
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.