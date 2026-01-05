Breaking News: BJP विधायक के बेटे ने बाइक सवार युवक को कुचला, मची अफरा-तफरी, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

जानकारी के अनुसार, रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे, अग्रसेन धाम के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार में भरतपुर-सोनहत की भाजपा विधायक रेणुका सिंह के बेटे लक्की सिंह समेत कुल चार लोग सवार थे, जिनमें दो युवक और दो युवतियां शामिल थीं। हादसे के वक्त कार खुद विधायक का बेटा लक्की सिंह चला रहा था।