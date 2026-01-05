5 जनवरी 2026,

सोमवार

रायपुर

Breaking News: BJP विधायक के बेटे ने बाइक सवार युवक को कुचला, मची अफरा-तफरी, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

Breaking News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा विधायक के बेटे पर तेज रफ्तार कार से बाइक सवार युवक को टक्कर मारने का आरोप लगा है।

रायपुर

Khyati Parihar

Jan 05, 2026

Breaking News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा विधायक के बेटे पर तेज रफ्तार कार से बाइक सवार युवक को टक्कर मारने का आरोप लगा है। इस दर्दनाक हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पूरी घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे, अग्रसेन धाम के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार में भरतपुर-सोनहत की भाजपा विधायक रेणुका सिंह के बेटे लक्की सिंह समेत कुल चार लोग सवार थे, जिनमें दो युवक और दो युवतियां शामिल थीं। हादसे के वक्त कार खुद विधायक का बेटा लक्की सिंह चला रहा था।

मुख्य आरोपी हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुख्य आरोपी लक्की सिंह को हिरासत में ले लिया। हालांकि, कार में सवार अन्य तीन आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।

इस मामले को लेकर तेलीबांधा थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने बताया कि विधायक पुत्र लक्की सिंह के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही फरार आरोपियों की खोजबीन जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

Published on:

05 Jan 2026 02:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Breaking News: BJP विधायक के बेटे ने बाइक सवार युवक को कुचला, मची अफरा-तफरी, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

