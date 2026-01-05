किसानों के हित में केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय... तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की MSP पर खरीद को मंजूरी, CM ने जताया आभार

केंद्रीय मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार, छत्तीसगढ़ में निम्नानुसार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 21 हजार 330 मीट्रिक टन तुअर, 25 हजार 530 मीट्रिक टन उड़द, 240 मीट्रिक टन मूंग, 4 हजार 210 मीट्रिक टन सोयाबीन और 4 हजार 210 मीट्रिक टन मूंगफली खरीद की मंजूरी दी गई है। इन फसलों की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम प्राप्त होगा।