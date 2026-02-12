Raipur: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बीजेपी सहयोग केंद्र में समस्याओं का किया निराकरण

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा 11 फरवरी को रायपुर (Raipur) में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग केंद्र जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सहयोग केंद्र में बीजेपी (BJP) कार्यकर्ताओं और आमलोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए।
डिप्टी सीएम शर्मा (Deputy CM Vijay Sharma) ने भाजपा सहयोग केंद्र में कहा कि जनसेवा ही हमारा संकल्प है। हर कार्यकर्ता और प्रत्येक नागरिक की समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता है।
बता दें कि रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित सहयोग केंद्र (Sahyog Kendra) में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाती है। वहां वे 4 घंटे तक कार्यकर्ताओं और जनसामान्य की समस्याओं से रूबरू होते हैं। आज इस अवसर पर सहयोग केंद्र प्रभारी सच्चिदानंद उपासने और कार्यालय प्रभारी अशोक बजाज भी उपस्थित थे।
