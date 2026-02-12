Raipur: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बीजेपी सहयोग केंद्र में समस्याओं का किया निराकरण

बता दें कि रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित सहयोग केंद्र (Sahyog Kendra) में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाती है। वहां वे 4 घंटे तक कार्यकर्ताओं और जनसामान्य की समस्याओं से रूबरू होते हैं। आज इस अवसर पर सहयोग केंद्र प्रभारी सच्चिदानंद उपासने और कार्यालय प्रभारी अशोक बजाज भी उपस्थित थे।