Raipur: छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 2060 करोड़ की लागत वाली आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 23 नवंबर को रायपुर (Raipur) के शंकरनगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय आवास मेले में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 2060 करोड़ की आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। यह 55 परियोजना 26 जिलों में शुरू होंगी, जिनके माध्यम से 12 हजार से अधिक किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण मकानों का निर्माण किया जाएगा।