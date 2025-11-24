Raipur: छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 2060 करोड़ की लागत वाली आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 23 नवंबर को रायपुर (Raipur) के शंकरनगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय आवास मेले में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 2060 करोड़ की आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। यह 55 परियोजना 26 जिलों में शुरू होंगी, जिनके माध्यम से 12 हजार से अधिक किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण मकानों का निर्माण किया जाएगा।
सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के एआई चैटबॉट (AI Chatbot) और पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को हाउसिंग बोर्ड की आवासीय परियोजनाओं की जानकारी सहजता से मिल सकेगी।
सीएम साय ने जरूरतमंदों एवं आवासहीनों को पक्का मकान दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ही नहीं, वरन पूरे देश में संचालित प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि 2 वर्षों में राज्य में इस योजना के तहत 26 लाख लोगों को आवासों की मंजूरी दी गई।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने हाउसिंग बोर्ड (Housing Board) के कामकाज को बेहतर बनाने तथा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लिए गए फैसलों के लिए आभार जताया।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) डॉ. रमन सिंह, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक अनुज शर्मा, गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जतीन साहू सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री साय ने राज्य स्तरीय आवास मेले में हाउसिंग बोर्ड के उपभोक्ताओं को आवास की चाबी तथा फ्री होल्ड (Freehold) मकान का प्रमाण-पत्र प्रदान किया।
सीएम साय साय ने राज्य स्तरीय आवास मेले (Chhattisgarh Awas Mela) में आवास बुकिंग का प्रमाण-पत्र आदि प्रदान करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।
