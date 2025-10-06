Raipur: सेंट्रल जेल के शिक्षा प्रभारी बोले- आरएसएस कर रहा परिवार व समाज को एकजुट करने का कार्य

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत स्वामी विवेकानंद शाखा द्वारा टाटीबंध Raipur में 5 अक्टूबर को आयोजित विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेंट्रल जेल रायपुर के शिक्षा प्रभारी नेतराम नाकतोड़े थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आरएसएस के रायपुर महानगर सहकार्यवाह आकाशदीप गुप्ता उपस्थित थे।
मुख्य अतिथि नेतराम नाकतोड़े ने कहा कि आरएसएस (Rashtriya Swayamsevak Sangh) की सबसे बड़ी शक्ति इसका अनुशासन और सेवा भाव है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, सामाजिक संकट हो, या राष्ट्र रक्षा का प्रश्न, संघ के स्वयंसेवक सदैव आगे बढ़कर सेवा करते हैं। यही निःस्वार्थ भावना राष्ट्र निर्माण की सच्ची पहचान है।
आरएसएस के शताब्दी वर्ष के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टाटीबंध में आयोजित इस कार्यक्रम में सेंट्रल जेल के शिक्षा प्रभारी नेतराम नाकतोड़े ने कहा कि आज के समय में जब परिवार और समाज में मूल्य कमजोर होते जा रहे हैं, तब RSS समाज को एकजुट करने, संस्कार देने और युवाओं में राष्ट्रभक्ति जागृत करने का कार्य कर रहा है।
