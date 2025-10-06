Raipur: सेंट्रल जेल के शिक्षा प्रभारी बोले- आरएसएस कर रहा परिवार व समाज को एकजुट करने का कार्य

आरएसएस के शताब्दी वर्ष के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टाटीबंध में आयोजित इस कार्यक्रम में सेंट्रल जेल के शिक्षा प्रभारी नेतराम नाकतोड़े ने कहा कि आज के समय में जब परिवार और समाज में मूल्य कमजोर होते जा रहे हैं, तब RSS समाज को एकजुट करने, संस्कार देने और युवाओं में राष्ट्रभक्ति जागृत करने का कार्य कर रहा है।