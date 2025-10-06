Patrika LogoSwitch to English

Raipur: सेंट्रल जेल के शिक्षा प्रभारी बोले- आरएसएस कर रहा परिवार व समाज को एकजुट करने का कार्य

Raipur: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत स्वामी विवेकानंद शाखा द्वारा टाटीबंध में हुआ कार्यक्रम। सेंट्रल जेल के शिक्षा प्रभारी नेतराम नाकतोड़े थे मुख्य अतिथि...

2 min read

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 06, 2025

RSS Raipur

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत स्वामी विवेकानंद शाखा द्वारा टाटीबंध Raipur में 5 अक्टूबर को आयोजित विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेंट्रल जेल रायपुर के शिक्षा प्रभारी नेतराम नाकतोड़े थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आरएसएस के रायपुर महानगर सहकार्यवाह आकाशदीप गुप्ता उपस्थित थे।

RSS Raipur

मुख्य अतिथि नेतराम नाकतोड़े ने कहा कि आरएसएस (Rashtriya Swayamsevak Sangh) की सबसे बड़ी शक्ति इसका अनुशासन और सेवा भाव है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, सामाजिक संकट हो, या राष्ट्र रक्षा का प्रश्न, संघ के स्वयंसेवक सदैव आगे बढ़कर सेवा करते हैं। यही निःस्वार्थ भावना राष्ट्र निर्माण की सच्ची पहचान है।

RSS Raipur

आरएसएस के शताब्दी वर्ष के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टाटीबंध में आयोजित इस कार्यक्रम में सेंट्रल जेल के शिक्षा प्रभारी नेतराम नाकतोड़े ने कहा कि आज के समय में जब परिवार और समाज में मूल्य कमजोर होते जा रहे हैं, तब RSS समाज को एकजुट करने, संस्कार देने और युवाओं में राष्ट्रभक्ति जागृत करने का कार्य कर रहा है।

