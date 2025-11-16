Raipur: आईआईआईटी, एनआईटी और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाले मेधावी विद्यार्थी सम्मानित

जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) में प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू में भगवान बिरसा मुंडा (Bhagwan Birsa Munda) व शहीद वीर नारायण सिंह के योगदान को नमन किया गया।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के संदेश का वाचन किया गया, जिसमें उन्होंने जनजातीय समाज के नेतृत्व और योगदान की सराहना की। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने जनजातीय वीरों के संघर्षों और देश की स्वतंत्रता में उनकी भूमिका का उल्लेख किया।
प्रयास रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने आईआईआईटी (IIIT), एनआईटी (NIT) और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया।
जनजातीय गौरव दिवस (Janjatiya Gaurav Diwas) पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न कला का परिचय दिया।
प्रयास (PRAYAS) विद्यालय सड्डू में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।
