Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: आईआईआईटी, एनआईटी और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाले मेधावी विद्यार्थी सम्मानित

जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ...

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 16, 2025

Raipur

जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) में प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू में भगवान बिरसा मुंडा (Bhagwan Birsa Munda) व शहीद वीर नारायण सिंह के योगदान को नमन किया गया।

Raipur

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के संदेश का वाचन किया गया, जिसमें उन्होंने जनजातीय समाज के नेतृत्व और योगदान की सराहना की। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने जनजातीय वीरों के संघर्षों और देश की स्वतंत्रता में उनकी भूमिका का उल्लेख किया।

Raipur

प्रयास रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने आईआईआईटी (IIIT), एनआईटी (NIT) और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया।

Raipur

जनजातीय गौरव दिवस (Janjatiya Gaurav Diwas) पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न कला का परिचय दिया।

Raipur

प्रयास (PRAYAS) विद्यालय सड्डू में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

chhattisgarh

Chhattisgarh news

रायपुर

Published on:

16 Nov 2025 02:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Raipur: आईआईआईटी, एनआईटी और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाले मेधावी विद्यार्थी सम्मानित

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

बिलासपुर को 329 करोड़ रुपए की सौगात! सीएम साय ने 47 विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए संकल्पित : मुख्यमंत्री साय

छत्तीसगढ़ शासन जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए संकल्पित : मुख्यमंत्री साय
रायपुर

किसानों की मेहनत का सम्मान हमारा संकल्प – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

किसानों की मेहनत का सम्मान हमारा संकल्प - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय।
रायपुर

CGTT में अब तक 3 लाख 17 हजार अभ्यर्थी पास, प्राइमरी में 13.15% तो अपर प्राइमरी में 11.35% अभ्यर्थी ही हो पाए पास…

CGTT में अब तक 3 लाख 17 हजार अभ्यर्थी पास, प्राइमरी में 13.15% तो अपर प्राइमरी में 11.35% अभ्यर्थी ही हो पाए पास...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर FIR दर्ज! लाइव आकर SSP और TI को धमकाने का लगा आरोप

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर FIR (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.