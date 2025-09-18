Raipur News: पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर महाआरती और 2100 दीपदान

Raipur News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 17 सितंबर की शाम महादेव घाट रायपुर में आयोजित खारुन मईया समरसता भव्य महाआरती में शामिल हुए। यह आयोजन सनातन ध्वज वाहिनी एवं महिला मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर किया गया। इस अवसर पर खारुन नदी तट पर 2100 दीपों का दीपदान भी किया गया।
सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है। वे आज आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं और विकसित भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसका लाभ देश की 140 करोड़ जनता को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि साध्वी प्रज्ञा भारती के नेतृत्व में चंद्रपुर स्थित महानदी तट पर गंगा आरती की शुरुआत हुई थी, जो आज भी निरंतर जारी है। इसके बाद रायगढ़ की केलो नदी में भी गंगा आरती प्रारंभ हुई, जो नदी संरक्षण की दिशा में एक उत्कृष्ट पहल है। उन्होंने खारुन नदी में भी समय-समय पर गंगा आरती आयोजित करने की अपील की।
रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नदियों की आरती हमारी आस्था का प्रतीक है। इसके माध्यम से हम नदियों से जुड़ते हैं और उनके संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं। यह परंपरा हमारे सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा रही है।
इस अवसर पर साध्वी प्रज्ञा भारती, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, महापौर मीनल चौबे, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदार गुप्ता, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु उपस्थित थे।
इस अवसर पर सीएम साय ने पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी शुभकामनाएं दी तथा इस भव्य आयोजन के लिए सनातन ध्वज वाहिनी एवं महिला मोर्चा के सदस्यों की सराहना की।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में 16 हजार NHM कर्मियों की नौकरी दांव, मंत्री से हो चुकी है बैठक, लेकिन.. देखें ये रिपोर्ट